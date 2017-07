Célébrations de l’indépendance d’Algérie à Laval

Le maire de Laval, Marc Demers, s’est dit heureux de participer ce soir aux célébrations de l’indépendance d’Algérie dont le 5 juillet marquait le 55e anniversaire. C’est au cours de cette journée qu’en juillet 1962 qu’on avait proclamée l’indépendance de ce pays après 132 ans de colonisation française.

«Ce soir c’est avec beaucoup de plaisir que je peux souligner avec vous le 55e anniversaire de la Fête nationale de l’Indépendance et de la Jeunesse. Les lavallois d’origine algérienne sont nombreux et il faut féliciter les fondateurs de cette grande association d’avoir pensé à créer ce premier gala à Laval. Merci de partager avec nous votre culture, vos valeurs et de nous démontrer votre volonté ferme d’être de fiers Lavallois» a déclaré le maire de Laval, M. Marc Demers.

Ce premier gala de l’Association de la communauté des Algériens unifiés du Canada a réuni des artistes québécois d’origine algérienne dont les tableaux et les sculptures étaient exposés sur place. Accueillant près de 200 convives, la soirée s’est poursuivie par un souper servi au rythme de la musique algérienne et par un défilé de mode d’une créatrice d’origine algérienne.

Au fil des rencontres pour saluer les invités d’honneur présents dans la salle, le maire a tenu à rappeler que la communauté algérienne de Laval allait devenir, dans un futur proche, la plus importante communauté algérienne au Québec.

«C’est un premier gala d’envergure où les organisateurs ont mis toute leur énergie et, surtout, toute leur fierté pour faire un grand succès de cette fête de la Communauté des Algériens unifiés du Canada», Marc Demers