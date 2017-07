Éric Morasse en campagne avec le maire Marc Demers

Depuis plusieurs semaines, Éric Morasse est sur le terrain à la rencontre des citoyens. Que ce soit de porte en porte, en rencontrant des organismes ou en échangeant avec les gens lors d’activités, le travail est amorcé pour le candidat du Mouvement lavallois - Équipe Marc Demers dans le district de St-François.

«Je suis déterminé à être un élu proactif pour les citoyens de St-François, de toutes origines et de toutes générations confondues. Tout comme mes collègues du Mouvement lavallois je compte organiser des rencontres citoyennes mensuelles où je pourrai informer la population et échanger avec transparence sur les enjeux du district.» affirme le candidat dans St-François, M. Éric Morasse

Dernièrement, M. Morasse a eu l’honneur d’accompagner le maire Marc Demers dans une tournée auprès de différents organismes du quartier. Ces rencontres ont permis d’échanger dans une relation de proximité avec les personnes engagées au sein de ces organisations.

«Selon son habitude le chef du mouvement lavallois et nouveau maire de Laval, M. Demers, s’est mis en mode écoute. Les citoyens ont pu donner leur appréciation positive des changements majeurs apportés dans l’organisation municipale. En toute confiance et avec l’assurance d’être entendus, ils ont fait part de certaines attentes au regard d’enjeux spécifiques pour St-François» a précisé M. Morasse, candidat du Mouvement lavallois ̶ Équipe Marc Demers dans le district.



«Depuis notre élection, nous travaillons à construire une nouvelle ville qui respecte rigoureusement l’équilibre essentiel entre les grands ensembles et les quartiers à dimension humaine. À la lumière des consultations citoyennes que nous menons nous façonnons une ville à l’image des Lavallois. Nous allons faire naître une ville plus verte où l’excellence de la qualité de vie côtoie les réalités urbaines modernes» a commenté le maire Marc Demers et chef du Mouvement lavallois.

«Plusieurs projets se réalisent à Saint-François. On pense à la caserne de pompiers dont la construction débutera sous peu, à l’aréna Saint-François qui a été rénové complètement et au futur centre de service de proximité de l’Est, un centre qui intègrera le nouveau dynamisme qu’ensemble nous pourrons insuffler à Saint-François et dans tout l’Est de Laval» a précisé le candidat Morasse.

Ce centre de services de proximité fera rayonner la culture, les loisirs et les sports dans le tout St-François. Les services municipaux, communautaires et de loisirs pourront également soutenir toute l’énergie déployée par les citoyens.

Le taxi collectif intra-quartier T-19, mis à l’essai dans le secteur St-Noël-Chabanel, est un autre tout nouveau service pour le quartier. Tous ces projets sont en marche grâce au leadership du maire Marc Demers et de son équipe qui considèrent que les citoyens de St-François doivent recevoir une attention particulière appuyée sur une relation continue de proximité.

«Avec le maire Demers et le Mouvement lavallois, St-François brise de plus en plus l’isolement et se rattache à l’ensemble des citoyens lavallois. Je veux faire partie de cette équipe gagnante et c’est la raison pour laquelle je sollicite un mandat fort auprès de tous les citoyens du district afin de poursuivre et d’appuyer avec conviction les efforts en cours» a conclu Éric Morasse, candidat du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers dans le district St-François.

Rappelons qu’Éric Morasse est entre autres président du conseil d’établissement de l’école secondaire Leblanc et membre du Comité consultatif du Centre de la nature.