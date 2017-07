Le Dr. Sahag Mahseredjian représentera Action Laval dans Sainte-Dorothée

Le chef de l’Opposition officielle à la Ville de Laval, chef d’Action Laval et candidat à la mairie, Jean-Claude Gobé, annonce la nomination du Dr. Sahag Mahseredjian à titre de candidat et de représentant du parti dans le district de Sainte-Dorothée.

« Je suis très heureux d’annoncer la nomination du Docteur Sahag Mahseredjian au sein de mon équipe pour le district électoral de Sainte-Dorothée », a déclaré Jean-Claude Gobé, « il s’agit d’une candidature exceptionnelle, sa probité et son implication sera au bénéfice des résidents de Sainte-Dorothée et de tous les Lavallois ».

Un homme enraciné à Laval et dans sa communauté

« Je vis à Laval depuis 30 ans. Mon engagement envers les Lavallois et les Lavalloises est de longue date. Je suis un homme reconnu pour relever les défis, et celui de la politique en est un de taille, que j’ai envie de relever au bénéfice de tous. » explique le Dr. Mahseredjian.

Figure proéminente de la communauté Arménienne Lavalloise, le Dr. Mahseredjian est une candidature qui pave le chemin vers une opposition unie derrière un seul objectif, mettre à l’Hôtel de ville une équipe expérimentée et coalisée, pour défendre les intérêts de tous les Lavallois.

Un chirurgien-dentiste mondialement reconnu

Le Dr. Sahag Mahseredjian est docteur en médecine dentaire, diplômé de l’Université de Montréal. Il a également été formé en implantologie dentaire au sein d’instituts de haute renommée, entre autres la clinique Branemark en Suède, l‘UMDNJ (New Jersey) et à l’UCLA (Californie).

Il a également étudié la dentisterie neuromusculaire et esthétique, pour laquelle il obtient en 2008 un fellow au Las Vegas Institute (LVI) for Advanced Dental Studies. Il est choisi l’année suivante dentiste de l’année par l’Institut (2009), pour enfin y obtenir le titre de master en 2010.

Il est présentement instructeur et formateur au LVI dans les cours avancées d'occlusion, les désordres temporo-mandibulaires (DTM) et l'apnée de sommeil. Il est aussi conférencier national et international sur la réhabilitation esthétique, les désordres temporo-mandibulaires (DTM) et l’apnée obstructive du sommeil (AOS). Il enseigne l’AOS à Moscou et à Saint-Pétersbourg où il participe activement à un projet de recherche sur les Orthèses d’avancée mandibulaire et l’approche physiologique dans le traitement de l’AOS.

Depuis 2006 Dr. Mahseredjian travaille sur une compilation d’articles scientifiques abordant des sujets comme les dysfonctions cranio-mandibulaires, l'apnée du sommeil et l’occlusion. Il est propriétaire d’une clinique de médecine dentaire à Laval et y travaille en pratique privée.

Nous invitons les résidents de Sainte-Dorothée et la population Lavalloise à souligner leur appui à la candidature du Dr. Mahseredjian en ouvrant le lien suivant : http://clic.actionlaval.com/sahagmahseredjian