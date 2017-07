Le Parti Laval - Équipe Michel Trottier débute un porte-à-porte consultatif

Le Parti Laval — Équipe Michel Trottier lance une opération de porte-à-porte consultative dans les districts électoraux de Laval en vue de l’élection municipale du 5 novembre prochain.

Consulter directement pour proposer localement

Le candidat à la mairie et chef du Parti Laval, Michel Trottier, veut s’assurer que sa plateforme électorale répond aux enjeux locaux et à la volonté des citoyens, à l’échelle de la ville et des quartiers.



« En débutant le porte-à-porte aussi tôt, ça nous permet de bonifier notre plateforme avec des réponses concrètes aux préoccupations locales des Lavallois. Nous voulons implanter une politique de proximité, c’est donc naturel de s’assurer que nous offrons des propositions attendues par les citoyens. » A commenté le candidat à la mairie, Michel Trottier.

Faire confiance aux idées novatrices

L’outil de consultation « BONJOUR! » permet aux citoyens de partager sur une plateforme en ligne leurs idées d’amélioration pour la qualité de vie dans les quartiers de Laval et sur l’ensemble de l’île. Le chef du Parti Laval, Michel Trottier, est d’avis que Laval est administrée par une équipe qui priorise le développement des infrastructures au « Centre-Ville » au détriment de la qualité de vie dans les quartiers résidentiels.



« Des marchés locaux, des jardins communautaires, des commerces de proximité, de l’art urbain, des parcs plus variés; les citoyens ont d’excellentes idées qu’il faut écouter. Il faut faire confiance au futur de Laval avec des idées nouvelles. L’administration en place a fait preuve d’un grand manque de vision, que nous allons rétablir l’équilibre entre les quartiers et le centre urbain.» Explique M. Trottier.

Une administration centralisatrice et partisane

Le Parti Laval — Équipe Michel Trottier dénonce la centralisation et la partisanerie de la gestion Demers. Pour M. Trottier, les réalisations de l’administration en place sont vouées au développement commercial centralisé et délaissent la qualité de vie locale.



« L’administration en place a réalisé, pendant 4 ans, les projets planifiés par l’ex-maire Vaillancourt tout en ne nommant que ses conseillers et ses sympathisants sur les comités. Laval érige des infrastructures immenses toutes situées dans le même quadrilatère au centre de Laval. Pourtant, ce qui fait de Laval la 3e ville du Québec, au niveau de la population, ce sont ses quartiers résidentiels, dans lesquels il y a un manque criant d’initiatives créatives, d’infrastructures et de services. » Explique M. Trottier.

Les candidats du Parti Laval— Équipe Michel Trottier, sillonnent les rues de Laval durant toute la saison estivale afin de récolter les idées des citoyens. La formation politique dévoilera une capsule vidéo cette semaine qui encouragera les citoyens à partager leurs idées. Le Parti Laval-Équipe Michel Trottier finalise sa plateforme électorale et promet qu’elle sera à l’image des aspirations des Lavallois.