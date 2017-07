Rachel Demers représentera Jean-Claude Gobé dans Auteuil

Le chef d’Action Laval, chef de l’Opposition officielle et candidat à la mairie, Jean-Claude Gobé, annonce la nomination de Mme Rachel Demers à titre de représentante de district et de candidate dans Auteuil. « Mme Demers est une femme expérimentée dans la politique, en plus d’être exceptionnellement engagée à Laval ».

Rachel Demers est courtière immobilière agréée (DA), entrepreneure et fondatrice de sa propre agence depuis plusieurs années, entre autres membre de la Chambre Immobilière du Grand Montréal. « Dans mon domaine d’affaires, j’ai comme objectif de donner à chaque foyer son château, selon ses moyens et ses rêves », a-t-elle indiqué, « malheureusement, le secteur immobilier n’est plus ce qu’il était à Laval, nous devons travailler à rendre la propriété plus accessible et redynamiser la ville pour répondre aux besoins des Lavallois et Lavalloises. C’est ma motivation principale de rejoindre M. Gobé et de siéger à ses côtés au Conseil municipal ».

Outre son succès en tant que femme d’affaires à Laval et dans la région métropolitaine, Mme Demers a été candidate en 2008 pour la parti Québécois dans la circonscription de Vimont. « Le district électoral d’Auteuil fait partie de cette circonscription pour laquelle j’avais été investie en 2008. Mes racines y sont et je connais parfaitement ce secteur ! », a-t-elle déclaré.

« La force d’une équipe, et humblement dois-je dire, d’un chef, se détermine en grande partie par la qualité et l’expérience de ses candidats. Les valeurs exceptionnelles de Mme Demers et son expérience feront d’elle une candidate redoutable, et une conseillère exceptionnelle », a déclaré Jean-Claude Gobé.

Notons que Monsieur Gobé a siégé pendant près de 20 ans à l’Assemblée Nationale, sous la bannière du Parti Libéral du Québec. Cette affiliation politique ne le cantonne pas dans le choix de ses candidats, venant de tous les horizons. « Nous n’avons pas d’étiquettes ; ni ne sommes télécommandés par personne ni par aucun autre parti. Mon équipe est une équipe coalisée et d’expérience, Mme Demers y contribue pour beaucoup ! », a-t-il conclu.

Nous invitons les résidents d’Auteuil et la population Lavalloise à appuyer la candidature de Mme Rachel Demers en suivant le lien ci-dessous :

http://clic.actionlaval.com/racheldemers