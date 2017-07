Aram Elagoz sera le candidat dans Renaud pour le Mouvement lavallois

Le chef du Mouvement lavallois et maire de Laval, M. Marc Demers, annonçait ainsi la candidature de M. Aram Elagoz dans le district de Renaud. Il s’agissait de la dernière investiture venant compléter l’équipe de candidats en vue des élections municipales du 5 novembre. Ce sont plus de 500 personnes qui se sont mobilisées par un magnifique dimanche après-midi, au cœur des vacances, pour venir choisir leur candidat du Mouvement lavallois pour les élections de novembre prochain.



«Une telle mobilisation pour une investiture, c’est un signe d’un parti en excellente santé et d’un appui fort des membres. Nous avons un parti prêt à relever le défi pour l’obtention d’un nouveau mandat où nous pourrons poursuivre le travail entamé en nous fondant sur les acquis de notre administration et ce, pour le plus grand bénéfice des citoyens», a déclaré M. Demers, en félicitant le nouveau représentant dans Renaud pour le Mouvement lavallois et en remerciant chaleureusement les candidats à l’investiture qui avaient participé au processus.



Il faut rappeler qu’au cours de cet exercice démocratique quatre candidats briguaient les suffrages afin d’obtenir la confiance des membres du parti dans le district de Renaud. Outre M. Aram Elagoz, M. Pierre Brabant, Mme Lynda Briguène et Mme Felicia Schiro ont participé à cette course à l’investiture.



À l’annonce des résultats, le nouveau candidat dans Renaud, M. Elagoz a d’abord remercié tous les membres présents : « Merci de m’avoir fait confiance et vous pouvez compter sur moi pour vous représenter fidèlement au conseil municipal dès novembre prochain! Je remercie tous les autres candidats à l’investiture pour cette belle course démocratique et vous comprendrez que je compte également sur leur appui à tous et le vôtre pour remporter le district au nom du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers.»

Quelques minutes avant le dévoilement des résultats, M. Raynald Adams, conseiller sortant de Renaud, a exprimé avec émotions le souvenir de ses 4 années passées à servir les citoyens de Renaud. «C’était un privilège et un honneur de vous représenter au conseil municipal de Laval et de participer au changement qui, j’en suis persuadé, va se poursuivre avec la nouvelle équipe», a-t-il conclu sous les applaudissements spontanés des membres présents.



Le maire de Laval a pour sa part salué ces 4 années de service public de M. Adams. «Raynald a créé et soutenu le lien entre les élus du Mouvement lavallois et le monde de la culture à Laval. Par son expertise et ses compétences, il avait sa place au sein du comité exécutif et son travail ainsi que ses interventions pertinentes ont contribué à remettre la culture au premier plan dans les priorités de l’administration municipale lavalloise,» a conclu le chef du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers et nouveau maire de Laval depuis 2013, M. Marc Demers.