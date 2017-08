Le Boisé du Souvenir : une victoire citoyenne selon Saul Polo

Le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, s’est dit heureux et soulagé du dénouement du dossier du Boisé du Souvenir, annoncé le 1er août dernier et félicite à ce titre les Amis du Boisé du Souvenir. Le projet de parachèvement du boulevard du Souvenir a été retiré de la version finale du schéma d’aménagement de la ville de Laval et le boisé se prévaudra dès lors d’une affectation de « conservation ».

Très sensible à ce dossier qui touchait à l’équilibre de l’écosystème urbain de sa propre circonscription, le député de Laval-des-Rapides avait officiellement accordé son soutien au mouvement citoyen à l’automne dernier. À ce titre, Saul Polo a notamment effectué des suivis auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ainsi que de celui du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. En compagnie des Amis du Boisé du Souvenir et de représentants d’organismes environnementaux, il avait également pris part à une visite pédagogique du boisé puis à la grande corvée de nettoyage lors du jour de la Terre.



Pour le porte-parole des Amis du Boisé du Souvenir, le soutien de Saul Polo a été crucial :



«À partir du moment où M. Polo a accordé son soutien aux Amis du Boisé du Souvenir, notre mouvement citoyen prit un nouvel essor, car sa visite au boisé et le reportage auquel il a participé ont été vus par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvions espérer une meilleure tribune pour diffuser notre projet.»» a affirmé Daniel Desroches, porte-parole du mouvement. (Lien facebook vers la capsule de M.Polo : https://www.facebook.com/SaulJPolo/videos/647343048780624/ )



« Cette nouvelle est une véritable victoire pour les familles. Elle est le résultat de la résilience et du travail acharné d’un mouvement citoyen. Les Amis du Boisé du Souvenir démontrent tout le poids et la légitimité d'un mouvement citoyen fédérateur, bien documenté et porté à la défense d’une cause noble. J’ai apporté mon soutien aux amis du Boisé car cet enjeu touchait non seulement l’environnement de la circonscription mais également la santé publique des citoyens et des citoyennes. Le travail de mobilisation et de sensibilisation que nous avons effectué ensemble a porté fruit et je me réjouis d’avance de pouvoir continuer de travailler avec les Amis du Boisé du Souvenir et offrir l’environnement le plus sain et épanouissant à l’ensemble des résidents de la circonscription », a quant à lui déclaré Saul Polo.