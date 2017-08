Le conseil municipal de la Ville de Laval a adopté hier le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR).



Cette version définitive du document comprend plusieurs ajustements inspirés par les mémoires reçus lors des consultations publiques tenues au printemps dernier sur le second projet de schéma. Parmi les changements recommandés par la Commission sur la révision du SADR, notons :



- L’attribution d’une affectation Conservation au bois du Souvenir, sa désignation comme bois d’intérêt et l’élimination définitive du tracé de raccordement du boulevard du Souvenir;

- L’ajout de 5,5 hectares du bois de l’Équerre à l’affectation Conservation;

- L’attribution de l’affectation Protection (propriété privée) et Conservation (propriété municipale) plutôt que l’affectation Industrielle et Commerciale régionale au secteur du sentier du Totem, situé dans le triangle formé par les avenues Marcel-Villeneuve, Roger-Lortie et le chemin de fer, et la désignation du bois du Totem comme bois d’intérêt.



« L’adoption du schéma d’aménagement et de développement révisé est un grand moment pour Laval. Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont transmis le fruit de leur réflexion et qui ont grandement contribué à bonifier le contenu du SADR. Nous sommes d’ailleurs particulièrement fiers du chemin parcouru depuis l’adoption du premier projet, notamment en matière de protection des milieux naturels. Les dernières bonifications apportées au document témoignent de notre volonté de concrétiser notre vision Urbaine de nature », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.



Appuyé par une démarche rigoureuse de consultation, ce document permettra, lors de son entrée en vigueur vers la fin de l’année, d’agir de façon plus structurée et transparente sur le développement du territoire. Au cours des prochains mois, le processus de révision de la réglementation d’urbanisme débutera et devrait s’échelonner sur une période d’environ deux ans. Cette révision permettra d’ajuster la réglementation en vigueur en fonction des orientations du SADR.



À propos du schéma d’aménagement et de développement révisé

Rappelons que la démarche de révision d’un schéma d’aménagement est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Les entités municipales sont tenues de respecter les étapes suivantes :



Adoption d’un premier projet de schéma révisé et envoi pour avis au MAMOT et aux organismes partenaires (Communauté métropolitaine de Montréal, municipalités régionales de comté contiguës et commissions scolaires); Ajustements selon les avis reçus et adoption d’un second projet; Tenue de consultations publiques et ajustements du second projet; Adoption du schéma d’aménagement et de développement révisé; Entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé.





Lien vers le SADR : https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/urbanisme-et-zonage/schema-amenagement.pdf