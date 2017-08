Dévoilement de la candidate municipale dans le district Concorde-Bois-de-Boulogne

Le candidat à la mairie et chef du Parti Laval - Équipe Michel Trottier, M. Michel Trottier, est fier d’annoncer la candidate au poste de conseillère municipale du district Concorde-Bois-de-Boulogne, Madame Chloé Thauvette, en vue des prochaines élections municipales du 5 novembre 2017.

Michel Trottier s’est réjoui d’accueillir une candidate jeune et dynamique pour représenter les valeurs de proximité et d’innovation de son parti. La candidate de 23 ans, Chloé Thauvette, salue la confiance de M. Trottier et entrevoit avec beaucoup d’enthousiasme sa campagne électorale.

«Je viens d’une famille très engagée dans la communauté et j’ai toujours eu un intérêt pour la politique. Je propose aux citoyen(ne)s de Concorde-Bois-de-Boulogne une alternative politique présente sur le terrain et des solutions concrètes pour ce secteur que j’habite depuis ma naissance. Le Parti Laval est le seul parti qui a su démontrer une vision novatrice pour les citoyens et une réelle expérience locale. J’ai également l’objectif de susciter l’intérêt de ma génération envers la politique municipale.» A expliqué Mme Thauvette.

Étudiante à la maîtrise en kinésiologie, Chloé Thauvette entraine ses concitoyens et fait la promotion de l’activité physique depuis plusieurs années. L’état des routes et des pistes cyclables de Concorde-Bois-de-Boulogne empêche la mobilité active et elle souhaite y remédier au cours de son prochain mandat.

Le chef du Parti Laval, Michel Trottier, souligne l’engagement communautaire de Madame Thauvette et la promotion qu’elle fait des saines habitudes de vie.

«Chloé Thauvette a une connaissance précise des enjeux de Concorde-Bois-de-Boulogne et démontre un dynamisme qui a cruellement fait défaut au cours des dernières années. Les citoyen(ne)s de Concorde Bois-de-Boulogne peuvent compter sur une candidate impliquée et efficace. » A pour sa part déclaré Michel Trottier.

Chloé Thauvette est étudiante à la maîtrise en Kinésiologie à l’Université de Montréal, et détentrice d’un baccalauréat dans la même discipline. Elle a obtenu un certificat en conditionnement physique et en entraînement privé qui lui a permis de travailler comme kinésiologue dans différentes institutions sportives. Mme Thauvette a également effectué un stage d’enseignement de l’activité physique au Cégep Marie-Victorin et s’était illustrée durant sa participation au parlement des jeunes durant son parcours au secondaire.

Cette candidature porte à 20 le nombre de candidats du Parti Laval-Équipe Michel Trottier. La candidature du district de Duvernay-Pont-Viau sera annoncée au cours des prochaines semaines.