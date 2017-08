L’équipe d’Action Laval dans Vimont-Auteuil est complétée

Le chef d’Action Laval, Jean-Claude Gobé, annonce ses candidates qui viennent s’ajouter à son équipe dans le secteur Vimont-Auteuil, en vue du scrutin du 5 novembre prochain. Il s’agit de Mme Diane Pagé dans Vimont et de Mme Marie-France Pelletier dans Saint-Bruno, qui rejoignent Mme Rachel Demers déjà annoncée dans Auteuil.

Pour le chef d’Action Laval et candidat à la mairie, Jean-Claude Gobé, il s’agit d’une excellente nouvelle : « Une équipe de femmes dévouées au service des citoyens de Vimont et d’Auteuil. Elles feront un grand bien à ce quartier. Mme Demers possède déjà une excellente expérience politique, Mme Pagé vient complémenter l’équipe de son expertise économique alors que Mme Pelletier vient renforcer notre appui communautaire et citoyen ».

En tant que spécialiste en développement des affaires, Mme Pagé voit plusieurs opportunités de développer la ville de Laval et de réaliser de nouveaux projets en réponse aux besoins des citoyens. « Je suis là pour les gens de Vimont et prête à me dédier à leurs besoins, je vais leur répondre, c’est comme ça que ça fonctionne en affaires. Il est temps de remettre la ville au service du public et de laisser respirer les Lavallois et les entreprises lavalloises aux prises avec cette réglementation étouffante ».

Pour Marie-France Pelletier, il est très important de rapprocher les services des citoyens Lavallois et de les impliquer dans les décisions qui se prennent à l’Hôtel de Ville. « Je suis candidate pour être au service des gens, et pas l’inverse, les citoyens de Saint-Bruno peuvent compter sur moi pour leur rendre des comptes. En marchant le quartier, je sens très clairement le mécontentement des citoyens face à l’application aveugle des règlements municipaux et des mesures d’apaisement de la circulation. Je souhaite apporter une touche humaine et du bon sens à cette administration ! ».

Quant à Rachel Demers, candidate dans Auteuil, cette dernière se réjouit de l’annonce de femmes candidates dans le secteur et rappelle son engagement à rendre les maisons plus abordables sur le territoire Lavallois et mettre fin à l’exagération du maire Demers sur les taxes municipales.

« Mon engagement politique avec Action Laval repose sur plusieurs choses, entre autre, je constate que depuis l’arrivée de Marc Demers, la distance entre les citoyens et l’administration municipale se creuse. Également, les gens que je croise évoquent souvent le niveau de taxation exagéré imposé par le maire Demers qui est inadmissible compte-tenu de leur capacité de payer. Ce que les citoyens avaient donné à M. Demers à la dernière élection, ils sont prêts à le reprendre et l’offrir à notre équipe et à Jean-Claude Gobé. C’est le seul candidat qui possède l’expérience nécessaire pour répondre véritablement à leurs aspirations », a-t-elle conclu.

Nous invitons les citoyens de Laval et des districts de Vimont, Saint-Bruno et Auteuil à appuyer les candidatures de nos candidates en signant leur nom au lien suivant : clic.actionlaval.com/vimontauteuil