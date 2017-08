Un bel équilibre entre l’émergence du Centre-ville et l’essor des communautés locales

Le chef du Mouvement lavallois et maire de Laval, Monsieur Marc Demers accompagné de Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Concorde-Bois-de-Boulogne, ont présenté aujourd'hui le bilan des réalisations du parti dans les districts du Centre et du Sud de Laval ainsi que les candidats du Mouvement Lavallois qui brigueront les suffrages dans ces districts le 5 novembre prochain.

« Notre approche équilibrée nous permet d’offrir aux citoyens de ces secteurs de grandes infrastructures tout en améliorant les services de proximité. Nous protégeons aussi les milieux naturels du Centre-ville tout en développant des projets urbains d’envergure. C’est cet équilibre qui a marqué les quatre années de la nouvelle administration du Mouvement lavallois » a déclaré le chef du parti et maire de Laval, Marc Demers.

Grandes infrastructures

Les réalisations dans le secteur du Centre et du Sud de Laval sont nombreuses. « Notre équipe peut être particulièrement fière de l’émergence du Centre-Ville qui comprend la Place Bell et le Centre aquatique. Plus d’un milliard d’investissements privés viendront donner vie à ce quartier ou rayonnera une activité culturelle vibrante, qui accueillera les milieux d’affaires et dans lequel les lavallois pourront travailler, étudier et se divertir » a indiqué Sandra Desmeules en mentionnant l’implantation du circuit d’autobus 360 qui sillonne le centre-ville gratuitement.

Ces développements sont majeurs pour Laval-des-Rapides et le Mouvement lavallois souhaite que la candidate de ce district, Isabella Tossani, se joigne à l’équipe des élus du parti du maire Demers pour représenter les citoyens de ce quartier central comme il se doit.

D’autres projets structurants sont en implantation, notamment aux abords de la station de métro Concorde dans le district Concorde Bois-de-Boulogne qui est en voie de se transformer radicalement pour devenir un véritable quartier TOD.

Par ailleurs, le secteur Chomedey a vu la rénovation complète de son usine d’eau potable au coût de 105 M $. Ce projet est majeur pour les concitoyens de Grace Gazal qui souhaite, une fois élue, amener le district de Chomedey dans le giron du parti du maire Demers.

Une caserne de pompier ultramoderne a été construite dans Souvenir-Label. Les concitoyens de l’aspirante conseillère Sandra El-Helou peuvent donc se sentir en sécurité. Le parti lui accorde d’ailleurs toute sa confiance pour enfin bien représenter les citoyens de Souvenir-Label. Les concitoyens de Daniel Hébert peuvent aussi dormir tranquille puisque le projet d’une nouvelle caserne est prévue dans Marigot et que 8,5 M$ y sera consacré.

Le projet de construction d’un nouveau poste de gendarmerie dans Renaud est maintenant démarré, un bel investissement dans le secteur de Aram Elagoz qui se joindra à l’équipe d’élus du Mouvement lavallois si les citoyens de Renaud en décident ainsi. Toujours dans Souvenir-Label, la Ville investira plus de 5 M $ pour l’aménagement du nouveau Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier.

L’urbanisation d’une partie du boulevard St-Martin entre la rue Fauteux et la 100e a été adoptée et doté d’un budget de 5 M $. C’est un projet important pour le district Saint-Martin. La revitalisation du secteur Val-Martin, qui inclura un centre communautaire ainsi que 124 logements sociaux est un autre projet majeur pour Laval qui représente des investissements de plusieurs dizaine de millions. Le quartier de la conseillère Aline Dib se développe et le parti est confiant que cette dernière pourra continuer au cours de son prochain mandat à servir les intérêts de ses concitoyens.

Environnement

Le Mouvement lavallois a aussi misé sur la protection de nos espaces verts. Les boisés du Souvenir et du Trait-Carré, situés dans ce qui devient le centre-ville, ont été protégés. Le M-L a aussi favorisé l’adoption de pratiques plus écologiques avec l’arrivée de la collecte des matières organiques dans des milliers de foyers.

Le parti a tenu à souligner l’amélioration de la vie de quartier ainsi que de la sécurité des citoyens en mentionnant notamment les mesures d’apaisement de la circulation implantées à grandes échelles. La réfection et mise aux normes des modules de jeux sur l'ensemble du territoire constituent aussi une amélioration concrète de la vie des quartiers. Ceci sans oublier la réfection de patinoires, dont la patinoire Bleu Blanc Rouge (dans le district de Daniel Hébert) et de piscine, notamment au parc Chénier et au parc Berthiaume-Du Tremblay.

Il faut aussi ajouter : la construction au parc Le Boutillier; l’aménagement du parc des Prairies; le prolongement de la 100e avenue; la réfection du Centre du Sablon, un projet très important pour les concitoyens de Vasilios Karidogiannis qui continuera à les défendre et à les servir avec intégrité et énergie.

Ce bilan des réalisations démontre la compétence du M-L à équilibrer ses actions entre le développement d’un centre-ville et la préservation de nos milieux naturels ; entre les projets d’ampleur et les enjeux qui touchent la qualité de vie des communautés locales. Il s’agit maintenant de continuer dans ce sens pour poursuivre le changement et l’évolution de Laval.

Les candidats du Mouvement lavallois dans les districts du Centre-Sud de Laval sont : Daniel Hébert dans Marigot (district 5), Sandra Desmeules dans concorde-Bois-de-Boulogne (district 6), Aram Elagoz dans Renaud (district 7); Isabella Tassoni dans Laval-des-Rapides (district 11); Sandra El-Helou dans Souvenir-Labelle (district 12) Vasilios Karidogiannis dans L’Abord-à-Plouffe (district 13), Grace Ghazal dans Chomedey (district 14) et Aline Dib dans Saint-Martin (district 15).

Légende de la photo:

À l'avant, Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde-Bois-de-Boulogne avec Marc Demers, maire de Laval et chef du Mouvement lavallois

À l'arrière: Daniel Hébert, conseiller municipal de Marigot, Vasilion Karidogiannis, conseiller municipal de L'Abord-à-Plouffe, Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin, Isabella Tassoni, candidate dans Laval-des-Rapides, Aram Elagoz, candidat dans Renaud, Sandra El-Helou, candidate dans Souvenir-Labelle et Grace Ghazal, candidate dans Chomedey