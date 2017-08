Michel Trottier critique le Bilan du maire Marc Demers

Le candidat à la Mairie et chef du Parti Laval, Michel Trottier, critique le bilan du maire de Laval, Marc Demers, et souhaite rehausser le leadership de la 3e ville du Québec.



Un bilan hérité du passé

Le chef du parti d’opposition se désole du manque de vision de M. Demers, qui l’a mené à réaliser des projets prévus par l’administration Vaillancourt.



« En 4 ans, Marc Demers s’est attribué le mérite de construire un Centre-Ville, alors que les ententes étaient déjà prévues. Ce qu’on retient de son vrai bilan, ce sont des augmentations de taxes injustifiées et une incapacité à réinvestir les surplus cumulés en services aux citoyens. Le désastre du déneigement et la fontaine devant l'hôtel de ville en sont des exemples flagrants ». Commente M. Trottier.



Déséquilibre urbain et résidentiel

Michel Trottier se porte à la défense des quartiers résidentiels lavallois qui subissent les conséquences d’un détachement politique.



« Depuis 2013, Marc Demers vide les coffres de la Ville pour payer des projets qui ne sont pas demandés par les citoyens, ni approuvés par le conseil. Les citoyens se retrouvent obligés de se rendre constamment dans le même quadrilatère au centre de Laval pour profiter des infrastructures de qualité, parce qu’on néglige la qualité de vie de proximité. » Explique Michel Trottier.

Selon M. Trottier, les services directs aux citoyens ont été hypothéqués par les choix administratifs de Marc Demers, notamment par la création de 485 nouveaux postes majoritairement administratifs, contre une augmentation de 15,6% de la fonction publique.

« Marc Demers a hypothéqué l’avenir des Lavalllois en ajoutant 60 millions de dollars en salaire annuel sur leur dos des citoyens. Une situation qu’il faut freiner rapidement pour réussir à réinvestir dans les quartiers. » Dénonce Michel Trottier.



Des Lavallois trop taxés

Le candidat à la mairie revient sur l'augmentation injustifiée des taxes. Depuis 3 ans, les citoyens lavallois ont subi une hausse de taxes de 6,5%, alors que le taux d'inflation n’a augmenté que de 3,2%.

« C’est 22,6 millions de dollars puisés en trop dans les poches des citoyens pour réaliser des projets sans consultation. C'est pour cette raison que nous allons geler le compte des taxes foncières résidentielles pour les 4 prochaines années, il faut cesser la surtaxation des Lavallois». A conclu Michel Trottier.



Michel Trottier promet de rétablir le leadership de Laval par des initiatives créatives et une politique efficace basée sur la proximité. L'équipe dévoilera sa 21e et dernière candidature la semaine prochaine. La formation politique deviendra alors la première formation de l'opposition à former une équipe complète.