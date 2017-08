Une mesure d'atténuation de la circulation suscite des insatisfactions

Le candidat à la mairie pour le Parti Laval et conseiller municipal de Fabreville, Michel Trottier, conteste le choix d’une des nouvelles mesures d’atténuation de la circulation dans le secteur Bergerac, dont le tracé bleu et blanc soulève la grogne de certains propriétaires.



Mesures d’atténuation de la circulation contestées

Dans le cadre des mesures d’atténuation de la Ville de Laval (MAC), la ville a choisi de marquer les zones d’écoles et les parcs de bandes bleues et blanches, afin de réduire la vitesse des automobilistes dans ces secteurs. Des intentions louables et nécessaires pour la sécurité aux abords des parcs.



Par contre, pour de nombreux citoyens de Fabreville, ce marquage rappelle plutôt un circuit de course automobile, et dévisage l’environnement visuel des quartiers résidentiels. De nombreuses résidences se retrouvent avec ce marquage devant leur maison, provoquant la grogne des propriétaires, qui auraient préféré être consultés sur le type de mesure choisi.



Défenseur des mesures d’atténuation de la circulation pour régler les problèmes de vitesse dans nos rues résidentielles, Michel Trottier croit cependant que ces mesures doivent être implantées en harmonie avec l’environnement immédiat.



"Il est important de sécuriser les abords de nos parcs et écoles par des mesures d’atténuation de la circulation, mais les différentes mesures devraient se faire en harmonie avec l’environnement et ne pas altérer le paysage visuel. La sécurité et le beau devraient pouvoir cohabiter et être à la base de nos décisions. Visiblement cela n’a pas été fait et les citoyens ont raison de contester ce choix. » Affirme Michel Trottier



M. Trottier compte s’adresser aux services de la Ville afin de connaître les raisons de l’utilisation de cette mesure et des couleurs choisies.