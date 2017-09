Le Service de sécurité incendie de Laval dépose son rapport annuel 2016

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Laval a officiellement déposé son rapport annuel 2016 au comité exécutif pour transmission au ministère de la Sécurité publique, le rendant ainsi accessible à tous les citoyens.



« Avec ce rapport annuel, que dépose le nouveau directeur du service, M. René Daigneault, je constate avec fierté que nous mettons l’accent sur la prévention tout en nous plaçant dans la continuité d’un service exemplaire qui fait l’excellente réputation de tous les pompiers de Laval », a soutenu Sandra Desmeules, membre du comité exécutif responsable des dossiers des services de police et de sécurité incendie et conseillère du district Concorde-Bois-de-Boulogne.



Les bons résultats confirment, encore cette année, que les efforts en matière de prévention des incendies portent leurs fruits. Similaire à l’an dernier, le total des appels se chiffre à 5 416. On note une baisse de 18 % du nombre d’incendies de bâtiment, soit 256 en 2016 comparativement à 311 en 2015. Un bond notable de 300 % des activités de sensibilisation (746 immigrants) rime avec l’arrivée massive des Syriens.



« Après plus d’une année avec le schéma de couverture de risque révisé adopté par le conseil municipal en novembre 2015, la mise en œuvre de 36 actions par l’ensemble des employés du service démontre assurément l’amélioration de la sécurité incendie sur le territoire lavallois », affirme René Daigneault.



En plus de statistiques et du bilan des réalisations, on peut y lire qu’une échelle aérienne à la caserne de Sainte-Rose (caserne no 8) a été mise en service et que douze pompiers et un inspecteur ont été embauchés.

Pour plus de renseignements, consultez le rapport annuel sur le site Internet de la Ville : www.laval.ca/Pages/Fr/publications.aspx