Gouvernance : Laval va de l’avant

Le maire de Laval, Marc Demers, a dressé ce matin un bilan positif des actions entreprises par l’administration municipale depuis la publication du Rapport sur la gouvernance des sociétés paramunicipales de Laval par l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), en juin 2014.



« Nous sommes fiers de ce qui a été accompli depuis le rapport de l’IGOPP, notamment la création du Secrétariat et de la Commission de la gouvernance, et nous poursuivons nos efforts afin que Laval soit une vitrine en la matière. C’est un objectif auquel je tiens énormément et qui permet d’inspirer et de maintenir la confiance à tous les niveaux », a indiqué Marc Demers.



« La Ville de Laval a entrepris plusieurs actions concrètes afin de favoriser la compétence des administrateurs de ses sociétés paramunicipales, la transparence et la reddition de compte, comme recommandé dans notre rapport », a souligné Michel Nadeau, directeur général de l’IGOPP.



« Le travail accompli depuis le dépôt du rapport de l’IGOPP a été rendu possible grâce à la bonne communication et aux relations de confiance que la Ville, et particulièrement la Commission de la gouvernance, ont établi avec les organismes », a précisé Stéphane Boyer, président de la Commission et conseiller municipal du district de Duvernay­—Pont-Viau.



« La trajectoire et le chemin à parcourir pour les prochaines années sont connus. L’élément le plus important est la volonté de maintenir le momentum afin que les changements soient perceptibles et soutenus dans le temps », a conclu maître Simon Tremblay, directeur du Service des affaires juridiques.



Rappelons que le rapport de l’IGOPP a été rendu public en juin 2014. L’administration lavalloise s’était alors engagée à donner suite aux recommandations contenues dans ce rapport. Depuis, le conseil municipal a créé, en 2015, une Commission de la gouvernance ainsi que le Secrétariat de la gouvernance. Ces entités sont responsables de conseiller les élus et la direction générale en matière de gouvernance et de mettre en œuvre un plan d’action afin de donner suite aux recommandations de l’IGOPP.