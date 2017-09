LETTRE ouverte | Daniel Hébert, conseiller municipal du district de Marigot

Laval mise sur ses quartiers

Avec son nouveau Schéma d’aménagement, Laval a confirmé le virage vers l’édification de quartiers vivants et milieux de vie humains pour assurer le bien-être de ses citoyens.

Depuis quelques années, Laval a pris le virage de la qualité de vie et de l’inclusion. Ces orientations s’incarnent dans des projets concrets qui auront pour effet, à long terme, de permettre à tous de se sentir parties prenantes de leur milieu de vie.



Revitalisation du secteur Cartier



Tout un tronçon du boulevard des Laurentides sera transformé. Des terrains inutilisés seront mis en valeur et un parc remplacera un édifice en tôle rouge à l’entrée de la ville. À terme, le secteur disposera aussi d’un pôle communautaire. À ce sujet, la Ville mène une étude de faisabilité avec les YMCA qui pourrait aboutir à l’implantation d’un YMCA dans le secteur

Comme élu, j’ai été heureux de voir que des centaines de citoyens ont assisté à des consultations pour faire entendre leurs voix : je ne peux que saluer cette volonté de s’approprier leur milieu de vie!

Des quartiers à échelle humaine

La Ville a aussi pour but que nos quartiers soient des milieux de vie sains ou tous peuvent s’épanouir. Des initiatives ont déjà été lancées à ce sujet.





Les centres communautaires font l’objet d’investissement dans tous les quartiers, que ce soit pour les rénover ou installer le WiFi. Aussi, la Ville a mis en œuvre la construction de trois nouveaux centres communautaires à Sainte-Dorothée Saint-Bruno et à Saint-François.

Dans les quartiers, la Ville a réaménagé plus de 200 parcs dans les deux dernières années afin de remettre aux normes les équipements destinés aux enfants. En plus, de nombreuses installations sportives ont été rénovées, que ce soit les piscines ou les arénas.



Personnes âgées



À titre de conseiller municipal de Marigot, je suis très heureux de voir que Laval construit des quartiers attrayant et chaleureux, où les infrastructures communautaires soutiennent la vitalité des communautés. Je suis aussi fier de voir que les parcs font l’objet d’investissements et que des initiatives permettront d’accroître la sécurité routière. Enfin, ces quartiers vivants et sécuritaires ne seraient pas aussi humains si nos aînés ne bénéficiaient pas de mesures d’inclusion pour qu’ils soient des acteurs engagés de leur communauté.



Daniel Hébert, conseiller municipal du district de Marigot.