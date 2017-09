L’équipe Demers propose aux Lavallois de continuer le mouvement

Lavallois en mouvement! Voilà la thématique de la campagne électorale 2017 de l’équipe Demers. « Nous avons relancé Laval et nous voulons continuer le mouvement », a lancé le maire Demers lors de la présentation des affiches électorales.



« Nous sommes la nouvelle équipe et après quatre ans nous avons acquis une solide expérience. Nous avons une vision claire, nous avons déjà amorcé la réalisation de cette vision et, sur le terrain, les citoyens nous encouragent à continuer! » a ajouté le chef du Mouvement lavallois.



Pour soutenir son propos, M. Demers a évoqué le redressement complet de l’administration municipale, l’implantation réussie d’une culture de probité, la relance économique, la protection de l’environnement et tout un train de mesures sociales. « Nous construisons le Laval nouveau, une ville urbaine de nature comme le dessine le premier schéma d’aménagement implanté à Laval depuis plus de vingt ans », a lancé le maire.



« Nous avons réalisé la très grande majorité de nos engagements de 2013. Nous sommes fiers de ce résultat » a ajouté M. Demers en évoquant son bilan. Les détails des engagements de la dernière campagne et leur niveau de réalisation sont maintenant disponibles sur le site internet du parti www.mouvementlavallois.org.



Une campagne pour élever le débat

Par ailleurs, le maire s’est engagé à s’adresser d’abord à l’intelligence des citoyens. « Il existe un cynisme qu’il faut combattre. La façon de s’assurer de la confiance des gens c’est d’être réaliste dans ses engagements et de présenter de solides arguments pour les appuyer. Il faut combattre la désinformation et proscrire les promesses irréalistes » a poursuivi le maire.



« Je propose aux Lavallois une campagne électorale digne, axée sur les idées et la raison.»



Les 21 candidats du Mouvement lavallois et le maire de Laval, Marc Demers, déploieront leur campagne du 22 septembre au 5 novembre. « Nous sommes impatients d’exposer aux Lavallois notre programme pour les quatre prochaines années. » a conclu le maire.