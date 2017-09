Sonia Baudelot, candidate à la Mairie de Laval, annonce ses engagements

Sonia Baudelot, cheffe du parti Avenir Laval et candidate à la mairie de Laval, est fière de présenter les engagements majeurs de son équipe à la population lavalloise à travers un programme électoral à la fois complet et transparent. Elle promet de faire de Laval la ville la plus attrayante du pays et de la faire figurer dans les palmarès des grandes villes du monde, comme Melbourne en Australie, classée première en 2017.



Sonia Baudelot souhaite que les Lavalloises et Lavallois s'impliquent avec elle dans cette course à la mairie pour que le plein potentiel de leur ville puisse enfin éclore. Dès son élection à la mairie de Laval, cette jeune mère de famille, engagée et déterminée, mettra en place un plan d'action riche pour rapidement corriger les manquements et lacunes de l'administration actuelle.

Avenir Laval – Équipe Sonia Baudelot répondra aux attentes des citoyens avec les engagements clairs, responsables et équitables suivants :

Les taxes

Gèle des taxes foncières pour tous les Lavallois pour une période de 8 ans et baisse de 1,6% dès 2018.

Réduction forfaitaire de 125,00 $ sur le compte des taxes foncières, en plus de la baisse de 1,6%, pour les propriétaires âgés de 65 ans et plus.

Exonération de la taxe foncière de 20% pour les bénéficiaires de prestations d’invalidité, n’ayant aucune autre source de revenu, pour leur résidence principale en 2018.



« Si je suis élue le 5 Novembre, nous allons faire du déneigement plus efficace à 100%, non pas à 30% des trottoirs et des rues. Nous allons arrêter de pelleter la neige sur les résidences des Lavallois et de boucher leurs entrées et garages.», ajoute Sonia Baudelot.



La sécurité routière

Prévision d’un budget supplémentaire pour ramasser toute la neige dans les ruelles et les routes afin d’éliminer la frustration des citoyens.

Ajout de dos d’ânes aux intersections stratégiques

Synchronisation adéquate des feux de circulation de la ville



Le transport en commun (STL)

Gratuité de la carte d’autobus pour les 0 à 17 ans sur le réseau de Laval.

Réduction du prix de la carte d’autobus pour les étudiants passant de 74,50 $ à 46,00 $ par mois.

Développement d’ententes avec des compagnies de Laval pour offrir un prix réduit à leurs employés.

Lancement d’une nouvelle navette Express entre Laval et l’aéroport Trudeau pour désengorger le trafic et permettre de faire des économies

La protection de l’environnement

Création d’une police verte à Laval dédiée à la protection de l'environnement et des parcs et adoption de nouvelles orientations pour encourager le développement durable.



La sécurité publique

Mise en place d’un plan d’urgence en cas de catastrophes naturelles et d’inondations.

Mise en place d’un plan d’urgence anti-terroriste dans le but de prévenir les attentats tels que ceux survenus à Barcelone, Nice, Paris, Londres et Québec.



Développement de projets socioculturels

Mise en place d’un plan d'action pour sortir Laval de sa stagnation économique. Avenir Laval souhaite attirer davantage d'entreprises nationales et internationales en faisant la promotion des attraits de la ville de Laval tant sur le plan économique que culturel.

Aménagement de sites familiaux

Aménagement de plages et de parcs d'amusement pour enfants dans différents districts de Laval mettant à disposition divers équipements pour les activités nautiques en location.



«Je ne me suis pas engagée en politique pour une retraite, contrairement à mes adversaires. Bien que ma carrière professionnelle me comble amplement, je veux absolument mener les changements majeurs qui apaiseront les Lavallois. Les valeurs humaines et familiales qui m’ont été inculquées sont les mêmes que partagent tous les Lavallois.», complète Sonia Baudelot.



Vous trouverez les détails de ce programme électoral sur le site internet du parti au www.avenirlaval.com, sous la section Engagements.