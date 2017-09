Lynda Briguene quitte l'Équipe Demers pour se joindre à l'Équipe Sonia Baudelot

Mme Lynda Briguene assure avoir observé attentivement le déroulement accompli par Sonia Baudelot et les autres candidats à la mairie depuis le début de la campagne électorale : « J’ai constaté les qualités de rassembleuse de Mme Sonia Baudelot ainsi que son désir réel de changer les choses envers les citoyens lavallois et les familles, et les engagements de sa plateforme électorale pour que Laval se positionne parmi les grandes villes de la planète. Sonia Baudelot a la vision de ce qui doit être fait pour que Laval reprenne son rôle de leader. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de l’appuyer à la mairie de Laval. »

Mme Briguene est directrice du développement et a plus de 15 années d’expériences en tant que stratège dans différents milieux comme la planification stratégique des programmes de licences, les plans de mise en œuvre et conseils.

En 2015, elle s’est présentée aux élections Fédérales avec le Parti vert du Canada dans le comté d’Alfred Pellan à Laval. Au cours des dernières années, elle a consacré tout son temps comme proche aidante des ainés, bénévole dans la résidence pour personnes âgés CHSLD Saint-Dorothée à Laval.

Lynda Briguene est aussi trilingue, une facilité qui lui permet une communication et une proximité dans l’environnement multiculturel de son district de Souvenir-Labelle à Laval.

Lynda Briguene, vu son parcours professionnel et son implication dans le milieu social, a décidé de se joindre au parti Avenir Laval qui rejoint ses valeurs.

Lynda Briguene trouve que c’est le moment d’agir, comme candidate dans le parti Avenir Laval, dans sa ville et de s’impliquer pour le bien-être des Lavalloises et Lavallois, et de l’ensemble des ainés ainsi que des générations futures.

Lynda Briguene trouve que le parti Avenir Laval constitue la solution pour affronter les défis sociaux, économiques et environnementaux présents et à venir de notre ville Laval.