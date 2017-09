Éric Morasse salue les années de service public de Jacques St-Jean

M. Éric Morasse, candidat dans St-François pour le Mouvement lavallois - Équipe Marc Demers et président du parti, rend hommage à M. Jacques St-Jean qui a annoncé, hier, son retrait de la vie politique sur la scène municipale lavalloise.



«Pendant 6 mandats consécutifs, Jacques St-Jean a assuré la représentation des citoyens de St-François et, en cela, on doit lui rendre hommage pour ses 24 années de service public. M. St-Jean mérite notre estime non seulement parce qu’il a œuvré au conseil municipal mais, aussi, parce qu’à titre de citoyen il s’est toujours engagé à fond dans les activités de la communauté» a déclaré M. Éric Morasse candidat dans St-François.



En saluant l’homme engagé, M. Morasse s’est dit persuadé que M. St-Jean allait continuer à s’impliquer auprès de la population sur une base citoyenne.



«Pour St-François, je souhaite obtenir la confiance des électeurs pour m’atteler à la tâche afin de poursuivre le mouvement amorcé par notre parti. Je veux que le vent de renouveau qui souffle sur le quartier, avec la construction de la nouvelle caserne et le centre de proximité que l’administration Demers réalise entre autres pour nous, se maintienne tout au long du prochain mandat » a conclu M. Éric Morasse candidat dans St-François pour le Mouvement lavallois - Équipe Marc Demers.