Sonia Baudelot, candidate à la mairie de Laval, présente ses 21 candidats

Sonia Baudelot, cheffe du Parti Avenir Laval et candidate à la mairie, est fière de présenter ses 21 candidats aux Lavalloises et Lavallois en ce début de campagne électorale et d’assurer ainsi une représentation de qualité dans tous les districts de Laval.



Une équipe à l’image des Lavallois

Chaque membre de l’équipe a été choisi pour son intégrité, son altruisme, ses qualifications professionnelles complémentaires et sa vision. Avenir Laval-Équipe Sonia Baudelot est le seul parti municipal représentant réellement tous les Lavallois. Du plus jeune candidat, âgé de 20 ans, au plus mature du groupe, chaque individu a été sélectionné pour ses idées avant-gardistes, ses valeurs familiales et son amour sincère pour sa ville. Sonia Baudelot est convaincue que les citoyens de Laval pourront être servis avec la plus haute diligence par les conseillers municipaux qu’elle a choisis.



« Je vous promets une gouvernance irréprochable, transparente et à la hauteur de vos attentes. Le temps des impostures, des mensonges et des décisions opportunistes est révolu. », affirme Sonia Baudelot.



Bien qu’elle ait souvent eu à voyager dans le cadre de son emploi, Sonia Baudelot, s’est toujours activement impliquée dans sa communauté pour redonner à la société, tout en ne dérogeant jamais à son rôle de mère et d’épouse. Ses valeurs et principes se fondent sur l’aide aux familles, la sécurité de tous les citoyens, l’optimisation des services aux citoyens et la protection de l’environnement.



Un travail de terrain

Tout au long de la campagne électorale, les Lavallois trouveront réconfort et espoir en partageant leurs inquiétudes, leurs souhaits et leurs déceptions avec leur candidat(e) de district et leur candidate à la mairie. Ces derniers leurs présenteront leurs solutions concrètes en s’appuyant sur le programme électoral complet qui a été présenté il y a quelques jours.



Un grand rassemblement sera également bientôt annoncé, permettant à tous les Lavallois de rencontrer la seule femme à se présenter aux élections municipales de Laval le 5 novembre prochain, ainsi que tous les membres de son équipe.



Sur la photo, de gauche à droite et du fond vers l’avant: Prabhjinder Nagra (Sainte-Dorothée), Beby Beaubrun (Auteuil), Bilal Khoder (Val-des-Arbres), Yassine Tobdji (L’Orée-des-Bois), Assia Karaiskos (Fabreville), Dr. Vary Jacquet (Saint-François), Alain Leclair (Saint-Martin), Michel Marceau (Duvernay-Pont-Viau), Mireille Abou Fakhr (Concorde-Bois-de-Boulogne), Alain Leboeuf (Saint-Vincent-de-Paul), Khalid El Gadia (Marc-Aurèle-Fortin), Andre Naous (Renaud), Hassan Khoder (Sainte-Rose), Zitta McHake (L’Abord-à-Plouffe), Anwar Abilmouna (Laval-des-Rapides), Stefanie Covello (Saint-Bruno), Lynda Briguene (Souvenir-Labelle), Dimitrios Tzikas (Chomedey), Sonia Baudelot (Mairie), Josée Trépanier (Laval-les-Îles), Maria Grillo (Vimont), Oussema Boutaous (Marigot).