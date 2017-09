Action Laval propose un lien direct vers Ville Saint-Laurent pour les résidents de Chomedey

Le chef d’Action Laval et candidat à la mairie, Jean-Claude Gobé, et la conseillère municipale de Chomedey et candidate, Aglaia Revelakis, proposent de connecter les quartiers de l’ancienne Ville de Chomedey avec Ville Saint-Laurent, grâce à aux transports collectifs prioritaires.



Boucler la boucle : prolonger la ligne orange vers Côte-Vertu, à long terme

Rappelons que Jean-Claude Gobé s’est engagé à maintes reprises, s’il est élu, de travailler activement avec l’ARTM, avec la CMM et avec le gouvernement du Québec pour la prolongation de la ligne orange du métro de Montréal vers Chomedey puis à la boucler à Ville Saint-Laurent. « Je suis le seul ayant l’expérience nécessaire à l’obtention d’une entente favorable pour les Lavallois. Contrairement à Marc Demers, je vais assurer à Laval sa juste part de financement de la part des autres paliers de gouvernement ».



« Nos plans à long terme sont responsables et s’alignent avec la capacité de payer des Lavallois », a déclaré Aglaia Revelakis, « ce projet, lorsqu’il a été annoncé par Gilles Vaillancourt et Jean Charest en 2007, devait impérativement respecter un cadre financier strict. Action Laval ne se lancera jamais dans une aventure irresponsable avec l’argent des taxes dans le but de gagner des élections ». Appuyant sa conseillère, Jean-Claude Gobé rappelle également qu’il s’agit d’un projet hypothétique à court terme puisque le cadre financier n’y est pas encore attaché par le gouvernement provincial : « par contre, en attendant, contrairement à Marc Demers, nous allons agir pour régler l’énorme manque de transports collectifs dans nos quartiers et dans Chomedey ».



Un lien direct entre Chomedey et Ville Saint-Laurent (Côte-Vertu), à court terme

Pour Jean-Claude Gobé, la principale carence dans les transports dans le secteur Chomedey/Saint-Martin est l’absence de lien direct avec Ville Saint-Laurent ; « c’était justement ce manque que viendrait combler le raccordement et la prolongation de la ligne orange », a-t-il déclaré.



« Voilà pourquoi j’annonce avec M. Gobé que nous allons bonifier la ligne 151, qui se rend à la station de métro Côte-Vertu. Et qu’une nouvelle ligne d’autobus sera également créée pour pallier au manque criant d’offres de transport dans Chomedey vers Ville Saint-Laurent », a déclaré Aglaia Revelakis, « De nombreux résidents de Chomedey travaillent dans l’Ouest de Montréal et à Ville Saint-Laurent. Marc Demers les a ignorés pendant quatre ans, en élections il vient de les découvrir, c’est absurde. Nous devons penser à eux ».



En conclusion, contrairement à Marc Demers, l’équipe d’Action Laval connaît les vrais problèmes des citoyens de Chomedey/Saint-Martin : la congestion automobile causée par les mesures de voies réservées de Marc Demers et la difficulté pour les citoyens de l’Ouest de se rendre à Ville Saint-Laurent.



Rappelons que les candidats d’Action Laval – Équipe Jean-Claude Gobé dans le secteur Chomedey sont :

Mme Aglaia Revelakis, conseillère sortante et candidate dans Chomedey

Mme Viviane Monette, candidate dans Souvenir-Labelle

M. Sayed Melhem, candidat dans l’Abord-à-Plouffe

M. Stefano Bramos, candidat dans Saint-Martin

M. Antoine Menassa, candidat dans Renaud