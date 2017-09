Marc Demers annule une remise de médailles puisque l’un des récipiendaires est candidat avec Jean-Claude Gobé

Le chef d’Action Laval et candidat à la mairie, Jean-Claude Gobé, dénonce la décision ultra-partisane du bureau de Marc Demers d’annuler la cérémonie de remise de la Médaille du souverain pour bénévolat à M. Vania Atudorei, candidat dans Laval-des-Rapides avec Action Laval ainsi qu’à deux autres récipiendaires.



C’est à la demande du Gouverneur général, au mois de septembre, que Marc Demers s’est engagé remettre à M. Vania Atudorei la médaille du souverain pour les bénévoles mardi prochain, à la dernière séance du Conseil municipal avant l’élection du 5 novembre.



« J’ai annoncé M. Atudorei comme candidat dans Laval-des-Rapides dimanche dernier lors de mon Grand lancement, ça n’a pas pris de temps pour que Marc Demers et son équipe annulent et reportent la cérémonie à une date après l’élection », a indiqué Jean-Claude Gobé.



« Je déplore le manque de sérieux et de professionnalisme de Marc Demers qui est plus intéressé à dorer son image en période électorale qu’à honorer des citoyens de Laval qui ne lui sont pas acquis », a déclaré le candidat dans Laval-des-Rapides et récipiendaire de la Médaille du souverain pour bénévolat, M. Atudorei, « on m’a confirmé cet honneur il y a déjà plus d’un an et neuf mois », a-t-il ajouté.



Rappelons que M. Atudorei est professeur émérite et Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques, l’une des plus anciennes et prestigieuses distinctions remises par décret du Premier ministre français, aux membres les plus émérites du corps enseignant, en France et dans le monde.