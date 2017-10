Jean-Claude Gobé annonce que son comité exécutif sera paritaire

Le chef d’Action Laval et candidat à la mairie, Jean-Claude Gobé, s’engage, advenant son élection et celle de ses candidates, à former un comité exécutif paritaire.



Rappelons que M. Gobé compte dans son équipe 10 femmes sur un total de 21 candidats et candidates : « je m’étais engagé à présenter autant de femmes que d’hommes dans mon équipe, c’était un engagement ferme que j’avais pris auprès des électrices Lavalloises et des groupes de défense des droits des femmes. Nous sommes le seul parti municipal Lavallois à proposer une équipe paritaire ».



« Nous avons appuyé et proposé la création du Conseil des Lavalloises et sommes en faveur de l’équilibre homme-femme dans les structures décisionnelles municipales : la suite logique de notre annonce de parité au sein de l’équipe d’Action Laval est de nous engager à la parité au sein de l’exécutif », a déclaré Jean-Claude Gobé.



Rappelons que selon les projections de l’Institut de la Statistique du Québec, près de 51% des résidents de Laval sont des femmes : « Il est temps que cette réalité soit reflétée dans nos institutions municipales. C’est une priorité pour moi », a-t-il ajouté.



« Il est anormal que plus de la majorité des résidents de Laval soient des résidentes et qu’elles constituent moins de 30% du conseil municipal. Il est urgent d’agir dans l’intérêt de tous les Lavallois et de tous les Lavalloises. C’est pour cette raison que je me suis entouré de collaboratrices chevronnées et dévouées pour le bien de tous les Lavallois. Il est temps que Laval soit à l’image des gens qui y habitent », complète-t-il.



En marche vers un Conseil des Lavalloises

Pour sa part Aglaia Revelakis, conseillère de Chomedey, rappelle sa proposition du mois de juin en faveur de la création du Conseil des Lavalloises. « Marc Demers a encore une fois refusé un projet qui devrait voir le jour immédiatement, Laval a besoin de son Conseil des Lavalloises », indique-t-elle.



Rappelons que la proposition déposée au conseil municipal par Mme Revelakis provient de demandes répétées de la Table de concertation Lavalloise en condition féminine, la TCLCF, dont les membres ont mené d’une main de maître une campagne d’information auprès des Lavalloises à laquelle elle a participé ; « Ce fût un plaisir pour moi de parler de mon rôle de conseillère de Chomedey et d’encourager mes concitoyennes à prendre part au processus démocratique Lavallois », de conclure la conseillère et candidate dans Chomedey.

Les 10 candidates au titre de conseillères municipales de l’équipe de Jean-Claude Gobé :

Mme Micheline Boucher-Granger, candidate dans Saint-François

Mme Lissette Martel, candidate dans Marigot

Mme Diane Pagé, candidate dans Vimont

Mme Marie-France Pelletier, candidate dans Saint-Bruno

Mme Rachel Demers, candidate dans Auteuil

Mme Viviane Monette, candidate dans Souvenir-Labelle

Mme Aglaia Revelakis, conseillère sortante et candidate dans Chomedey

Mme Kathy Barrette, candidate dans L’Orée-des-Bois

Mme Bianca Bozsodi, candidate dans Marc-Aurèle-Fortin

Mme Marie-Louise Beauchamp, candidate dans Sainte-Rose