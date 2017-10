L’ACA se désole pour les citoyens d’une autre dépense de 2M$ du maire Demers injustifiée!

L’Alliance des Conseillers Autonomes (ACA) se désole que le maire de Laval, Marc Demers, décide sans consultations d’affecter une dépense de 2M$ quant aux installations des chutes de livres intelligentes dans les bibliothèques lavalloises.



« Visiblement, M Demers n’a pas appris de son erreur de la fontaine en face de l’Hôtel-de-ville » de s’exprimer d’entrée de jeu le chef de l’Alliance des Conseillers Autonomes (ACA) et candidat à la mairie Alain Lecompte : « Cela me fais toujours un pincement au cœur quand je constate qu’après 4 ans, l’argent durement gagné par les Lavallois est utilisé par un maire qui ne comprends pas ce qu’est la saine gestion municipale ».



Selon le communiqué de la ville, ces chutes ont pour fonctions « d’effectuer la mise à jour du dossier de l’usager aussitôt le document remis et classer les documents selon les critères choisis par la bibliothèque ». Or, Au printemps dernier, les 9 bibliothèques se sont équipées de bornes de prêts en libre-service à grands frais.



Pour la ville, nulle mention d’une économie salariale, mais bien d’un objectif de « […] personnaliser davantage leur approche en les libérant du comptoir de prêt, permettre au personnel des bibliothèques de jouer un rôle plus proactif dans l’accompagnement de la clientèle […] avoir des employés plus disponibles pour les accompagner dans leur recherche ». La candidate de Laval-les-Îles et comairesse de l’ACA Cynthia Leblanc, tout comme le chef de l’ACA, explique davantage : « Les bornes de prêts en libre-service déjà installées suffisent pour libérer les employés du comptoir : il est donc inutile et inopportun, d’aller de l’avant avec ces chutes », tranche t-elle.



Le chef de L’ACA termine en posant une question : « Jusqu’où une ville peux-t-elle aller pour augmenter sans limites ses services ?? La réponse devrait s’afficher le 5 novembre prochain si les gens retiennent cette nouvelle au lourd bilan des 4 dernières années ».



L’ACA rappel que la saine gestion fait partie de la valeur profonde du parti.