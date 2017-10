Parti Laval-Équipe Michel Trottier surprend avec une 2e vague d’affichage

L’équipe du Parti Laval-Équipe Michel Trottier a procédé au lancement d'une nouvelle série de pancartes électorales exposant leurs engagements électoraux sur tout le territoire lavallois, hier soir.

Ainsi, sous l’enseigne « Laval de demain c’est, » nous lisons les déclinaisons « L’autobus gratuit pour les étudiants », « Un gel de taxes », « Des services de quartier » et « Un déneigement efficace », formant l’ensemble de ces nouvelles affiches mettant en vedette le chef de la formation politique, Michel Trottier.

Laval de demain

Exprimant la nécessité de faire « une campagne de contenu » à Laval, le chef du Parti, Michel Trottier s’est dit convaincu que l’intérêt populaire pour la politique municipale s’accompagne d’engagements concrets touchant les citoyens.

« En 2013, il fallait mettre de l’ordre à l’hôtel de ville. Aujourd’hui, cette période de transition est terminée et il faut désormais bâtir le futur avec du contenu. Nous le ferons avec des engagements concrets qui proviennent directement de la volonté des citoyens. » A expliqué Michel Trottier.

Améliorer la qualité de vie

Anciennement directeur d’école et président de l’association des résidents de Champfleury, Michel Trottier est un fervent défenseur de la qualité de vie dans les quartiers. Les 4 engagements présentés reflètent selon lui les améliorations auxquelles doivent s’attendre les électeurs lavallois.

Un gel de taxes foncières résidentielles pour 4 ans

« Notre équipe a clairement établi que les Lavallois ont été surtaxés de 22,6 millions depuis 3 ans, alors que la ville de Laval engendre des surplus annuels variant entre 20 et 40 M$. Le gel de taxes est la réponse naturelle à cette surtaxation et n’altérera en rien les services aux citoyens, au contraire. » Explique le candidat à la mairie.

Des services de quartier et des budgets participatifs pour réaliser les projets citoyens

« Les quartiers résidentiels sont négligés depuis 4 ans. Nous allons réinvestir dans les quartiers pour offrir aux citoyens des infrastructures et des services de proximité qui vont dynamiser la vie communautaire et réduire la dépendance à la voiture. Cela va s’accompagner de conseils citoyens munis de budgets participatifs. Les citoyens auront une autonomie et un raccourci pour réaliser leurs idées ».

Un déneigement efficace et un stationnement hivernal amélioré

« La catastrophe du déneigement de l’an dernier n’est pas à la hauteur des services de la 3e ville du Québec. Nous sommes parmi les seules villes à imposer le stationnement hivernal du 1er octobre au 30 avril, provoquant de nombreuses contraventions superflues et une perte de Place de stationnement dramatique dans certains secteurs. Nous proposons modifier la période de stationnement hivernal du 1er décembre au 30 avril. Un gain de 2 mois pour les citoyens.» Expose M. Trottier.

L’autobus gratuit pour les étudiants de 17 à 25 ans à temps plein, postsecondaire

« Il faut penser pour le futur. Laval est de en plus congestionnée et notre population augmente chaque année. Nous devons trouver un moyen de maximiser la capacité de nos autobus et tenter de graduellement modifier les habitudes de transport à la génération de demain. Cet engagement à pour but de retarder ou annuler l’achat d’une voiture et faciliter le maintien aux études et contribuera à diminuer la congestion sur notre réseau routier. » Commente M. Trottier.

Ces 4 engagements se retrouvent dans le programme électoral complet du Parti Laval-Équipe Michel Trottier, « Par amour, pour Demain », disponible sur le site web de la formation politique.