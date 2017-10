Le maire de Laval et chef du Mouvement lavallois, Marc Demers, présente cette semaine ses engagements en environnement. Sous la thématique En mouvement vers une ville verte et bleue, ce second volet de la plateforme électorale du parti propose la mise en valeur de nos deux grandes rivières, le traitement écologique des déchets, la protection des boisés et l’électrification des transports. Virginie Dufour, conseillère du district de Sainte-Rose et de Christiane Yoakim, conseillère du district Val-des-arbres accompagnent le maire dans ces annonces.



« Notre équipe a fait progresser Laval de manière remarquable au chapitre de la protection et de la mise en valeur de l’environnement. Un prochain mandat nous permettra de continuer le mouvement » a déclaré le maire Demers.



Nager dans les rivières d’ici quatre ans

Laval est baignée par deux grandes rivières. « Le Mouvement lavallois Équipe Marc Demers s’engage dans le prochain mandat à faire de la Plage aux Quatre-vents la première plage propre à la baignade à Laval » a déclaré le maire. « Nous allons aussi ouvrir une piscine en eau vive dans la Rivière-des-Prairies d’ici quatre ans», a-t-il poursuivi. Audacieux et innovateur, ce concept consiste à immerger une structure, équipée d’un système de filtration, qui donne un accès facile à l’eau et permet de nager en sécurité.



Pour redonner la santé à nos rivières et y permettre la baignade encore plus largement, il est nécessaire de maintenir et d’augmenter nos efforts pour diminuer le déversement des eaux usées. Le Mouvement lavallois Équipe Marc Demers s’engage à s’attaquer au problème des surverses en investissant 12,5 M$ au cours des deux prochaines années.



Améliorer le traitement écologique des déchets domestiques

La collecte des matières organiques devient la norme dans les municipalités puisque la politique québécoise de gestion des matières résiduelles interdira d’éliminer les matières organiques d’ici 2020. « Le Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers s’engage donc à continuer le mouvement entrepris depuis 4 ans en ajoutant au cours de son prochain mandat 100 000 nouvelles adresses au circuit de collecte matières organiques, dont 40 000 en 2017 » a déclaré Virginie Dufour. Le parti s’engage également à construire une usine de bio méthanisation qui permettra de convertir les matières organiques en source d’énergie. Le gaz produit par cette usine pourrait d’ailleurs répondre entièrement aux besoins du séchoir des boues de la station d’épuration de Lapinière.



Par ailleurs, le Mouvement lavallois souhaite permettre aux citoyens de disposer plus facilement de leurs résidus solides en construisant deux écocentres.



Rendre les boisés plus accessibles, mieux aménagés et étendre le couvert forestier de Laval

Au cours de son premier mandat, l’équipe Demers a fait en sorte que Laval protège désormais 13,5 % de son territoire alors que ce taux n’était que de 3,6 % en 2009. Cette portion de territoire protégé inclut plusieurs bois. « Les Lavallois aiment leurs boisés qu’ils fréquentent assidûment », a souligné Mme Yoakim. Ainsi, « le parti s’engage à investir dans le Bois du Souvenir, le Bois Édimbourg, le Bois de la Source, le Bois du Trait-Carré et le Sentier du Totem » a poursuivi Mme Yoakim. « D’ailleurs, nous nous engageons à soutenir les organismes citoyens de valorisation et de protection des zones naturelles » a-t-elle poursuivie.



De plus, l’équipe Demers promet de planter 25 000 arbres au cours du prochain mandat. Finalement, le programme du parti prévoit de poursuivre l'acquisition de milieux naturels à des fins de conservation, un investissement de 10 M$ au cours des deux premières années d’un prochain mandat.



Accélérer l'électrification des transports

Le Mouvement lavallois - Équipe Marc Demers prend ses responsabilités afin de préserver l’environnement et il est conscient de la volonté des Lavallois de contribuer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À cette fin, l’Équipe Demers vise dans un prochain mandat à amorcer l’électrification de la flotte automobile municipale. Une politique sera préparée à cette fin. Un réseau de bornes de recharge sera également déployé dans la ville en plus de l’exigence d’installer des bornes dans tous les nouveaux développements. Parallèlement, si les Lavallois décident de continuer le mouvement avec l’équipe Demers, la Société de transport de Laval sera soutenue dans sa volonté de remplacer tous ces autobus par des véhicules électriques au terme de leur vie utile.



« Nous avons fait prendre à Laval un virage environnemental majeur. Le schéma d’aménagement que nous avons fait adopter protège plus de territoire que jamais, la collecte des matières organiques s’est accélérée et la mobilité active connait un nouvel essor grâce aux innovations de la STL. J’invite les Lavallois à poursuivre le mouvement vers cette ville verte et bleue dont nous rêvons ensemble. »



Lavallois en mouvement; la plateforme électorale 2017 du Mouvement lavallois -Équipe Marc Demers

En mouvement vers une ville verte et bleue, constitue le deuxième des quatre piliers de la plateforme électorale du Mouvement lavallois — Équipe Marc Demers. Cette plateforme inclut les engagements du parti pour son prochain mandat. Ces engagements découlent directement du programme du parti élaboré par les membres en assemblée générale, programme également inspiré par la vision stratégique Urbaine de Nature créée avec les citoyens durant le premier mandat de l’administration Demers.



La plateforme du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers comporte quatre thématiques soit : les services municipaux; l’environnement; l’économie; les mesures sociales. Chaque thématique sera exposée en profondeur au cours de la campagne électorale.