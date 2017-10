Sonia Baudelot, candidate à la mairie de Laval, veut en finir avec le déneigement à 30% et le pelletage sur les maisons des Lavallois

« Il est temps que nous arrêtions de pelleter la neige dans les cours des résidences et dans les entrées de garage. Les Lavallois en ont assez des rues et trottoirs mal déneigés (seulement à 30%) et des cours résidentielles ensevelies sous la neige et la glace après une opération de déneigement. Ils sont frustrés et je les comprends. Si je suis élue le 5 novembre, nous allons déneiger le territoire lavallois à 100 % et nous allons le faire dans le respect des citoyens et citoyennes de Laval. », a tenu à annoncer la cheffe du Parti Avenir Laval, Sonia Baudelot.

Le 5 novembre prochain, les Lavallois auront à choisir entre Sonia Baudelot, cheffe du parti Avenir Laval, qui veut donner aux Lavalloises et Lavallois des prestations de services de proximité de qualité, et l’élu de transition actuel dont la fixation se résume à la centralisation de toutes les décisions et qui n’a rien fait depuis 4 ans. L'administration actuelle a très mal géré Laval et a été contrainte d'augmenter les taxes de plus de 5% depuis 4 ans, afin d'aller puiser dans les poches des contribuables pour tenter de se sortir de sa mauvaise gestion. Cette fois-ci, ce sont bien les citoyens qui vont écoper encore.



« Les citoyens et citoyennes de Laval sont en droit de s’attendre à une administration moderne, responsable et à l’écoute des besoins réels de ses citoyens et c’est ce que Avenir Laval leur offrira. Je sais ce qui les préoccupe et ce qui les intéresse, et c’est pour eux que je travaillerai. Mon programme électoral en témoigne bien. Si je suis élue, je vais redémarrer et transformer radicalement les structures de la ville, pour permettre une meilleure gestion qui ne se bute pas à la bureaucratie. Les contribuables ne subiront plus de hausses des taxes foncières. », clame Mme Baudelot.