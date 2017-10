Laval aura sa propre Parade du Père Noël, engagement de Sonia Baudelot

À l'annonce de l'ouverture de son bureau électoral, situé au 4515 Boul. Arthur-Sauvé à Laval, Sonia Baudelot, cheffe du Parti Avenir Laval, présente son premier engagement en terme de développement socioculturel pour Laval.

Il est temps d’offrir aux 429 413 citoyens de Laval des évènements et activités qui combleront leurs besoins et attentes. La 1ère édition de la Parade du Père Noël à Laval sera présentée par Sonia Baudelot, et organisée par une agence spécialisée, dès qu’elle sera élue. Des milliers de participants sont attendus à cette grande célébration annuelle qui soulignera le début du temps des fêtes au centre-ville de Laval, une première dans l’histoire de cette jeune ville. La magie s’emparera du Boulevard Saint-Martin Ouest pour le plaisir des petits et des grands qui se réjouiront de pouvoir enfin vivre la frénésie de Noël près de chez eux. Incontournable coup d’envoi des festivités, la parade deviendra une véritable tradition pour les milliers de familles lavalloises et visiteurs des municipalités environnantes.

Des nouveautés seront présentées à chaque année pour surprendre les lavallois lors de la parade du Père Noël, qui sera accompagné entre autres de ses lutins et de la Fée des étoiles. En plus des artistes et figurants qui prendront place sur les chars allégoriques, de nombreux jeunes provenant d’organismes locaux s'impliqueront dans cette fête familiale. Le marché de Noël, quant à lui, sera repensé pour faire preuve de plus d’originalité et présenter plusieurs artisans proposant des produits de qualité aux participants durant cette période festive.

D'ici le 5 novembre, les citoyens de Laval sont invités à venir rencontrer Mme Baudelot à son bureau électoral et à partager avec elle leurs souhaits et inquiétudes pour leur chère ville.