Marc demers recule partiellement face au mécontentement des citoyens

Le candidat à la mairie et chef d’Action Laval, Jean-Claude Gobé, dénonce l’improvisation du maire sur l’annulation de certaines mesures d’apaisement à la Ville de Laval. « C’est après avoir dépensé des millions de dollars pour implanter ses mesures d’apaisement de la circulation que Marc Demers recule face au mécontentement des citoyens quant aux bandes bleues et blanches. C’est un cafouillage et plusieurs autres mesures devraient aussi être révisées ».

« Les bandes bleues et blanches n’ont aucun effet significatif sur la réduction de la vitesse des automobiles, leur seul effet est de réduire significativement la valeur des domiciles sur leur chemin, en plus de faire augmenter le compte de taxes des Lavallois. À l’heure actuelle, il s’agit de plus de 10 millions de dollars engloutis dans les mesures d’apaisement très controversées », a-t-il déclaré.

Rappelons que les mesures d’apaisement de la circulation ont été mises en œuvre par l’administration Demers via un appel d’offre qui a mené à l’acceptation d’un seul soumissionnaire.

La frustration des Lavallois : pas seulement les lignes bleues et blanches

« J’ai pu constater en personne le mécontentement de centaines de citoyens sur le terrain, en faisant le tour des soirées organisées par Marc Demers et David De Cotis. La furie des citoyens a même forcé la fin prématurée de certaines rencontres », rappelle Jean-Claude Gobé.

« Il n’y a pas que les bandes bleues et blanches qui rendent furieux les citoyens, comme le prétend un certain candidat à la mairie. Marc Demers a décidé de les priver de stationnements à proximité de leur domicile en installant des cloches de béton, en pleine nuit et à grand frais. J’ai d’ailleurs été le premier à le dénoncer », ajoute-t-il.

Les Lavallois sont très mécontents de l’installation de cloches de béton, de poteaux et de lignes qui les privent de leur stationnement. « Marc Demers cherche-t-il à répliquer le Plateau Mont-Royal à Laval? Quelle est la prochaine étape : Des vignettes de stationnement de façon généralisée pour contrôler le nombre de voitures stationnées dans les rues ? », de conclure Jean-Claude Gobé.