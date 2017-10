Le Docteur Vary Jacquet, médecin sans frontières, choisi de se joindre au Parti Avenir Laval - Équipe Sonia Baudelot

Gradué Docteur en Médecine à l’Université d’État d’Haïti en 1991, Dr Vary Jacquet est titulaire de deux Maîtrises : une première en Épidémiologie des maladies infectieuses obtenue en 1995 à l’Université de Porto-Rico et une autre en Gestion/Administration des services et systèmes de santé à l’Université de Montréal en 2002.



Dr Jacquet, a passé les dix premières années de sa carrière professionnelle à apporter des soins et des services de santé aux populations les plus démunies, en Haïti particulièrement, et il travaille toujours comme médecin sans frontières dans les pays en développement d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et des Caraïbes. Grâce à cette mission respectable, Dr Jacquet a cumulé une honorable expérience internationale et il a pu appuyer ces nations dans leurs luttes contre les maladies infectieuses et transmissibles.



Au cours de ces dernières années, Dr Jacquet a développé plusieurs plans stratégiques visant la lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose (TB) et le Paludisme dans les régions minières dans dix pays de la région sud-africaine: Zimbabwe, Tanzanie, Botswana, Afrique du Sud, Swaziland, Malawi, Lesotho, Namibie, Mozambique, Angola. Il a aussi analysé des tendances épidémiologiques de certaines pathologies tels que le VIH et la Tuberculose dans plusieurs pays.



En plus d'être un médecin sans frontières d'expérience, Dr Jacquet représente une force de proposition remarquable de par ses nombreuses initiatives et élaborations de projets de recherches et de financements auprès de bailleurs tels que le Fonds Mondial, l'USAID, le Gouvernement du Canada (ex: ACDI), la Banque Mondiale, etc. Durant toutes ces élaborations de projets, le docteur a veillé à retenir une attention particulière aux groupes vulnérables, aux personnes nécessiteuses, aux droits humains et à l'équité de genre.



Dr Vary Jacquet a été derrière la mise en œuvre de différents grands projets nationaux de santé ainsi que la conception de grandes politiques nationales de santé dans les pays qu’il a servis, et ceci en gardant toujours comme objectif la consolidation des capacités des intervenants locaux pour, qu'à l'avenir, ils puissent faire preuve d’autonomie.



Dr Vary Jacquet estime que c’est le moment pour lui de s’impliquer dans le bien-être des Lavalloises et Lavallois. Ainsi, il a décidé d’agir en tant que candidat avec le Parti Avenir Laval - Équipe Sonia Baudelot et de représenter les citoyens de son district Saint-François. Il est convaincu que le Parti Avenir Laval - Équipe Sonia Baudelot apportera les solutions nécessaires pour affronter les défis sociaux, économiques et environnementaux présents et à venir de la ville de Laval.