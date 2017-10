ARTM : la pression exercée par Jean-Claude Gobé a porté fruit

Après quatre ans d’inaction et de lettres à la poste, voilà que Marc Demers sort de son hibernation en pleine campagne électorale pour tenter d’agir sur le dossier de l’ARTM. « Il s’est contenté d’envoyer des lettres pendant quatre ans sans jamais avoir établi de rapport de force avec l’ARTM. C’est trop peu et trop tard. Ce laxisme va coûter 25 millions de dollars aux Lavallois », a déclaré le chef d’Action et candidat à la mairie, Jean-Claude Gobé.



Des questions lors de conseils municipaux

Lors de précédents conseils municipaux, Jean-Claude Gobé a souligné à plusieurs reprises le manque d’influence de Marc Demers vis-à-vis les autres paliers décisionnels. « Qu’il s’agisse du fédéral, du provincial, ou du régional, Marc Demers n’a pas été en mesure d’aller chercher la juste part des Lavallois dans les projets porteurs. Il n’est même pas invité autour de la table lors des discussions qui touchent Laval ».



Rappelons Jean-Claude Gobé a questionné Marc Demers à plusieurs reprises sur le nouveau cadre financier de l’ARTM, caractérisé par un manque à gagner de 25 millions que les payeurs de taxes de Laval auront à assumer : « J’ai l’impression qu’il s’est fait avoir, je l’ai pourtant porté à son attention à de multiples reprises. Il se réveille maintenant, alors que les décisions sont déjà prises ».



Le maire en dehors de toutes les négociations

Dans l’ensemble des dossiers régionaux importants, Marc Demers n’a pas été en mesure de se présenter comme le défenseur des Lavallois, il a été effacé et absent lors des discussions qui avaient un impact sur Laval. Pour Jean-Claude Gobé, Il ne jouit pas de l’influence nécessaire pour défendre nos intérêts : « J’ai une bonne idée de ses aptitudes en négociation lorsque je constate son incapacité à s’entendre avec les cols bleus de la ville ».



Laval a besoin d’un maire influent

De grands projets s’en viennent à Laval, des enveloppes imposantes pour les infrastructures municipales sont en train d’être distribuées par les autres paliers de gouvernement. Laval a besoin d’un maire expérimenté et influent qui saura aller chercher la juste part des Lavallois dans les grands projets à venir.