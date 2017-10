Avenir Laval – Équipe Sonia Baudelot présente une vision économique avant-gardiste et prometteuse

Laval, ville intelligente

Nous allons rendre Laval une « SMART CITY » pour assurer un rayonnement international.

Nous allons également rendre l’administration municipale numérique pour faciliter l’accès aux citoyens.



Nous allons offrir un service de Wifi dans la ville, les parcs et dans les autobus pour favoriser le développement du tourisme.



La recherche au cœur de Laval

Nous allons mettre en place un centre de recherches pour encourager les entreprises numériques et les étudiants dans les domaines de l’intelligence artificielle et autres technologies à développer des projets innovateurs à Laval . Cela renforcera et positionnera la ville de Laval comme hub international de recherches.



Encourager les startups lavalloises

Nous allons offrir des subventions à des entrepreneurs désirant investir dans l’achat de bâtisses d’aspect patrimonial et n’étant pas exploitées. Ces investisseurs y aménageront des espaces de travail partagés («coworking») à louer à prix raisonnable pour permettre à des startups de Laval de débuter leurs aventures dans des locaux propices à la collaboration.



Encourager l’investissement local et étranger

Avenir Laval va accélérer l'installation de nouvelles grandes entreprises nationales et internationales à Laval en leur offrant des alternatives prometteuses en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Laval.



La diversité culturelle, une force pour Laval

Avenir Laval, en collaboration avec le Ministère de l’immigration, va miser sur la diversité culturelle de Laval pour accroître le développement économique et encourager les immigrants d'affaires à implanter leurs entreprises et à investir à Laval.



Une navette Laval Express

Avenir Laval lancera une nouvelle navette express entre Laval et l’aéroport de Montréal pour désengorger le trafic et permettre de faire des économies. Le futur service de navette de Laval sera offert 24 heures par jour, 7 jours sur 7, entre l'Aéroport International Pierre-Elliot Trudeau de Montréal et le centre-ville de Laval. Le tarif sera de 15 $ par trajet. Ce tarif offrira un laissez-passer valide 24 heures consécutives sur tout le réseau de bus de la STL.



Le tourisme pour faire rayonner Laval à l’international

Avenir Laval veut favoriser et promouvoir la tenue de grands événements, tels que des congrès et des festivals internationaux, pour créer de la vie et de l’attraction tant locale qu’étrangère.



Aménager des lieux de divertissement pour tous

Avenir Laval s’engage à créer des plages d’une capacité d'accueil d'environ 10 000 personnes et d'une superficie de plus de 30 000 m2 dans différents districts pour les Lavallois. Cet investissement permettra d’attirer par la même occasion plusieurs touristes et, ainsi, d’avoir des retombés économiques intéressantes pour Laval.