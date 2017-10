L’équipe Demers présente un premier engagement de nature sociale

Le maire de Laval et chef du Mouvement lavallois, Marc Demers, présente cette semaine ses engagements sociaux. La thématique En mouvement vers une communauté plus humaine comporte quatre engagements dont le premier consiste à augmenter l’allocation pour le maintien à domicile des aînés. Ainsi , le maire Demers s’est engagé au cours du prochain mandat à hausser de cinquante pour cent le montant du soutien à domicile accordé afin de le porter de 100 à 150 dollars et de 200 à 300 dollars pour les bénéficiaires du Supplément de revenu garanti.



« Les Lavallois composent une communauté solidaire qui se serre les coudes » a déclaré le maire en évoquant le sort parfois difficile de nos aînés sans grandes possibilités de hausser leurs revenus. « Pour plusieurs, cette contribution fait la différence et aide à faire face aux imprévus » a affirmé M.Demers.



Rappelons-nous qu’à Laval, 15,4 % des personnes âgées de 65 ans et plus vivent sous le seuil du faible revenu, soit 19,5 % des femmes et 10,5 % des hommes.