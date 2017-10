L’Alliance des Conseillers Autonomes (ACA) - Équipe Alain Lecompte et Cynthia Leblanc présente leurs actions à venir pour améliorer la vie des lavallois !

Les taxes

Les taxes sont inutilement trop élevées à Laval et nous ferons un vaste forum avec spécialistes en finance. Objectif ? Moderniser à la baisse la taxation lavalloise (et de l’évaluation) et la rendre plus juste pour chaque citoyen, entreprises incluses. Mais dès le départ, une baisse selon les chiffres du budget visionnés, puis des baisses ou gels annuellement selon nos moyens. Tant que la ville carbure à plein régime, nos choix de saine gestion permettront cela.

Pour les familles…

Les familles, en particulier celles de l’ouest et de l’est, manquent cruellement d’activités familiales et de services. Nous implanterons deux super glissades familiales dans l’est et l’ouest de l’île.



Stationnement hivernal : de 7 à 4 mois (et demi). Une flexibilité accrue pour les gens qui doivent se stationner dans les rues ! Rappelons que la ville de Laval est la seule ville où l’hiver dure 7 mois.



Implantation immédiate : la convivialité des quartiers. La convivialité des Quartiers est certainement notre fer de lance pour cesser les projets domiciliaires d’une autre époque ! Nos quartiers montreront la voie aux autres villes, pour comment bâtir des quartiers à l’échelle humaine et mieux pensés.



Stationnement étagé près du métro Montmorency à 1$. Pas de nouvelles dettes, la ville procédera par la saine gestion retrouvée et notre plan précis.

Règlement sur les animaux amendé. Nous allons nous servir des nombreux rapports et mémoires soumis à la ville et ignorés.



Pour les commerçants…

Nous serons la première ville à créditer la taxe (au prorata) pour tous travaux devant un commerce.



Appels d’offres : plus légers, plus rapides. Et moins chers! Sur le site web de la ville (gratuit). Bienvenue aux petites et moyennes entreprises ! On sort du SEAO le plus possible !

Toits verts obligatoires pour toutes les grandes entreprises, où entre de 15 à 23% d’économie annuellement de chauffage ou de climatisation sont possibles. L’organisme « Les Urbainculteurs » nous y aidera.



Unité mobile pour soustraire des sections sur-asphaltées des stationnements et y mettre de la verdure et des arbres. Bonjour les commerces plus attrayants et plus de clients !

Nous proposons également de moduler l’obligation de cases de stationnement fixes selon le type de commerce et clientèle, plutôt que par une obligation liée à la superficie du commerce. Une pharmacie où un client passe 10 minutes a-t-elle besoin de tous ces nombreux stationnements ?

Pour l’environnement…

C’est la guerre aux îlots-de chaleur : pour toutes les rues ou boulevards qui devront être refaient, la largeur sera revue à la baisse -si possible-. Les bandes hachurées jaunes ? Disparaîtront ! Les toits verts obligatoires pour les nouvelles entreprises et celles qui en feront la demande. 3 boulevards refaient façon 21e siècle avec beaucoup de verdure et moins d’asphalte. Unité mobile de déminéralisation pour enlever le sur-asphaltage dans les stationnements des commerces (et résidences), afin de mettre verdure et arbres.



La fin des coupes à blanc à Laval grâce à notre extracteur d’arbre et aux lotissements maintenant non-uniformes, un peu à la façon des vieux quartiers qui préservaient la nature.