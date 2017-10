Saul Polo devient adjoint parlementaire du ministre des Finances

Saul Polo, député de Laval-des-Rapides, a été nommé adjoint parlementaire du ministre des Finances, Carlos Leitao, afin de soutenir le ministre dans la poursuite de son mandat. Cette nouvelle nomination fait suite à l’annonce du nouveau Conseil des ministres qui a eu lieu le 11 octobre dernier.

Saul Polo était adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation depuis le 3 février 2016.

« Je suis reconnaissant de la confiance que m’accorde le Premier ministre en me nommant adjoint parlementaire du ministre des Finances. Cette nouvelle fonction est une opportunité unique de contribuer activement au développement économique de ma circonscription de Laval-des-Rapides, de la région de Laval, avec toute l’équipe lavalloise, et de l’ensemble du Québec. Monsieur Leitao a accompli un travail exceptionnel et je suis honoré de me joindre à son équipe. », a déclaré M. Polo.

Pour rappel, cette nouvelle équipe ministérielle s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’allier renouveau, transformation et jeunesse, tout en se rapprochant de la zone de parité.