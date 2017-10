Jean-Claude Gobé présente ses engagements pour rendre Laval plus sécuritaire

Le chef d’Action Laval et candidat à la mairie, Jean-Claude Gobé, a présenté ses engagements pour rendre Laval plus sécuritaire : « sous mon administration, Laval deviendra la ville la plus sûre au Québec ! », a-t-il déclaré.



C’est à l’occasion d’une conférence de presse tenue dans ses locaux électoraux que le candidat à la mairie de Laval, Jean-Claude Gobé, a présenté ses principaux engagements pour rendre la Ville de Laval plus sûre pour ses citoyens.



Augmenter les effectifs policiers, raccourcir les délais d’intervention

« Nous devons nous le dire, il n’y a pas assez de policiers dans nos rues et cela est une entrave à l’efficacité de nos services », a déclaré d’entrée de jeu le candidat à la mairie, « il n’y a que cinq voitures de patrouille la nuit sur l’ensemble du territoire de Laval, je m’engage à doubler ce nombre dans la première année de mon mandat ».



Pour Jean-Claude Gobé, augmenter le nombre d’auto-patrouille dans les rues de Laval, surtout la nuit, aura comme incidence directe de raccourcir les délais d’intervention, de même que de prévenir considérablement le nombre de délits.



Cette augmentation des effectifs se fera également par l’implantation d’un nouveau poste de police destiné à mieux desservir l’Ouest de Laval : « c’est une demande des citoyens et de nos intervenants en sécurité publique. L’implantation de ce nouveau poste de quartier dans l’Ouest devient une nécessité, surtout avec les nouveaux développements et l’accroissement de notre population », a-t-il indiqué.



Revoir et renforcer les plans d’urgence : implanter une structure de commandement

Un autre engagement phare de Jean-Claude Gobé est de revoir et renforcer les différents plans d’urgence à la Ville de Laval : « Nos services d’urgence font déjà un travail exceptionnel avec les moyens qu’ils ont. Sauf que ce n’est pas assez, je vais renforcer nos structures pour vous protéger. La Ville de Laval n’est pas à l’abri d’une catastrophe et je veux que nous soyons prêts ! ».



À titre d’exemple, le candidat à la mairie a rappelé les événements du 13 septembre dernier, où un ‘sac suspect’ contenant des fioles a été transporté, en voiture, de la station de métro Cartier à la station Henri-Bourassa ainsi que le déraillement du train de la Quebec-Gatineau Railway dans la rivière des Mille-îles. « Dans les deux cas, il n’y avait pas de matières dangereuses, nous avons été chanceux : il n’y avait pas vraiment de plan d’urgence, tant pour évacuer les gens que pour traiter les matières », a-t-il dit, ajoutant, « Je vais faire plus que préparer des plans de communications en cas de crise, comme l’a fait Marc Demers. Je vais m’assurer que nos services soient prêts à agir dès qu’il y a un signalement ».



De fait, pour Jean-Claude Gobé, le renforcement de ces plans d’urgence repose entre autres par l’implantation d’une nouvelle structure de gestion de crise : un centre de commandement qui mettra l’ensemble des services publics sous la direction du maire et du directeur de la police. « Il s’agira d’un vaste plan de coordination : en cas de crise, l’ensemble des services seront mobilisés sous la direction d’un seul chef, cela évitera les différents cafouillages administratifs et rendra la ville beaucoup plus efficace en cas d’urgence », a-t-il dit, « ce plan s’appellera ORSEC, Organisation des secours ».



Implanter un service de premiers répondants et obtenir un hôpital dans l’Ouest

Rappelons qu’Action Laval milite fermement depuis quatre ans à l’implantation d’un service de premiers répondants avec les services de sécurité incendie et de police : « cet engagement tient toujours, je vais y travailler activement dès mon élection dans trois semaines », a déclaré le candidat à la mairie, « je vais également obtenir pour Laval un engagement ferme de la part du gouvernement provincial pour la construction d’un nouvel hôpital dans l’Ouest de Laval ».

En conclusion, Jean-Claude Gobé réitère son engagement de faire de Laval la ville la plus sûre au Québec : « et nos policiers seront plus présents et accessibles. Le rôle traditionnel du policier tend à changer, ce n’est pas seulement faire respecter la loi mais c’est aussi d’intervenir au niveau social. Sous mon administration, ils seront plus présents dans notre communauté ! ».