Guy Lalande propose un nouveau parc et un centre communautaire sur l’ancien site du LOBLAW à Duvernay

Devant le projet de construction de condos sur l’ancien site du LOBLAW à Duvernay, situé sur le Boulevard de la Concorde est, le candidat municipal pour le Parti Laval, Guy Lalande, propose de dédier une grande partie de ce terrain de 44 000 m2 à un nouveau parc et un centre communautaire.



« Ce site est entouré d’un secteur résidentiel important auquel nous devons fournir des services de proximité et un espace public extérieur de qualité pour les familles. Si l’ensemble du terrain accueille du résidentiel, la congestion dans le sud du quartier deviendra encore plus problématique », explique Guy Lalande.

Le chef de la formation politique, Michel Trottier, souhaiterait voir plus de services de proximité offerts aux citoyens de Duvernay-Pont-Viau. Pour lui, un nouveau parc et un centre communautaire sur une partie de ce site amélioreraient la qualité de vie de ce quartier.

«On ne peut pas laisser plus longtemps un si gros terrain vacant, ça prend une vision à long terme pour réaliser des projets qui vont améliorer la qualité de vie dans Duvernay-Pont-Viau, et M. Lalande en possède une.» A commenté Michel Trottier

Une série de consultations citoyennes n’avaient pas aboutie à un consensus entre les résidents et la ville. M. Lalande invite les citoyens de Duvernay-Pont-Viau à prendre contact avec lui pour lui faire part de leurs opinions sur ce projet.