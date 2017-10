Parti Laval créera une division des parcs et espaces verts

Le candidat à la mairie pour le Parti Laval, Michel Trottier, s’engage à créer une division des parcs et espaces verts à la ville de Laval. La mission de cette division sera d’assurer la pérennité et le développement des parcs, des espaces verts et des boisés ainsi que le verdissement de Laval. Cet engagement encadre les annonces précédentes du Parti Laval en matière environnementale, notamment la plantation de 60 000 arbres, un soutien accru au « Regroupement des boisés de Laval » et la construction de chalets d'accueil pour les boisés d'intérêt de la ville.

« En tant que 3e ville du Québec, Laval doit se doter d’une structure municipale pour protéger, développer, animer et faire rayonner ses espaces verts. Nos espaces verts doivent devenir une fierté pour tous les Lavallois et des lieux hautement fréquentés. Les arbres et la nature sont des éléments essentiels à la santé de notre population et nous allons tout mettre en œuvre pour faciliter leur fréquentation.» Affirme Michel Trottier.

Collaborer avec les acteurs en place

Pour Michel Trottier, la consultation et l'implication de tous les acteurs concernés sont incontournables. Le candidat à la mairie s'engage à impliquer les organismes environnementaux, les producteurs agricoles et les services municipaux pour assurer la coordination de ce projet.

« Une collaboration étroite avec le Réseau des Bois de Laval et le CRE sera nécessaire afin d’impliquer ceux et celles qui ont porté le flambeau depuis de nombreuses années et dont l’expertise est inestimable. Nos producteurs locaux et nos agriculteurs seront également mis à contribution et invités à faire partie de ce projet. Le service des Travaux publics sera mis à contribution et nos cols bleus seront des éléments importants de la réalisation de cet ambitieux projet. » Ajoute Michel Trottier.

Pour soutenir la création de cette division, Parti Laval s’est engagé à planter 60 000 arbres au cours des quatre prochaines années et de construire des pavillons d’accueil dans certains boisés et parcs afin d’accueillir et d’informer la population.

Cette division qui sera intégrée à aux services existants de la ville sera constituée de ressources puisées à l’intérieur des effectifs actuels par une restructuration de certains services existants et une maximisation des ressources.Les budgets nécessaires au fonctionnement de cette division seront établis lors de la préparation du budget 2018. Le Parti Laval-Équipe Michel Trottier est la première formation politique lavalloise à avoir dévoilé sa plateforme électorale complète, disponible au www.partilaval.com.