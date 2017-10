Sonia Baudelot, candidate à la mairie, présente ses engagements en matière d’égalité pour les Lavalloises

Les femmes comptent pour plus de la moitié de la population du Canada, la majeure partie étant des personnes âgées. Elles représentent également un pourcentage disproportionné des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté au pays. Encore aujourd'hui, les travailleuses du Québec reçoivent un salaire inférieur à celui des hommes. Une femme gagne, en moyenne, 71 cents pour chaque dollar gagné par un homme.

L’accès restreint aux logements, à l’éducation postsecondaire et aux services de garde abordables rend la vie des femmes, qui forment la majorité des familles monoparentales, beaucoup plus difficile. Les femmes de moins de 30 ans gagnent moins que gagnaient les femmes de ce groupe d’âge il y a 20 ans, une fois les montants rajustés pour tenir compte de l’inflation.

Les femmes comptent également pour seulement 25 pour cent des élus du conseil de Ville. Avenir Laval-Équipe Sonia Baudelot défendra vigoureusement chaque victoire durement gagnée pour les droits de la femme à Laval, jusqu’à l'atteinte de la pleine égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes convaincus que l’égalité entre les sexes est l’un des fondements d’une société juste.

Une des meilleures façons d’éliminer les obstacles et d’explorer les possibilités pour les femmes est par l’entremise de programmes d’éradication de la pauvreté, de programmes de garderies abordables, de programmes d’élimination des obstacles financiers à l’éducation postsecondaire et de programmes pour l'accès aux logements abordables.

Avenir Laval - Équipe Sonia Baudelot établira des programmes de subventions en partenariat avec Emploi Québec pour les femmes ayant des enfants et qui souhaitent redémarrer leur vie professionnelle, que ce soit à temps plein ou à temps partiel.

Nous offrirons un soutien financier à la Table de concertation de Laval en condition féminine pour la création d’un Conseil des Lavalloises, qui constituera une instance consultative au sein de la Ville de Laval en ce qui a trait aux enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Avenir Laval - Équipe Sonia Baudelot est convaincu que ce conseil sera en mesure de proposer «les meilleures formules, pratiques et vision, pour s’assurer que l’égalité, la parité et l’équité entre les femmes et les hommes s’inscrivent de plus en plus dans les actions de la ville auprès de sa population.»

Nous veillerons également à ce que les critères pour nommer les membres des offices municipaux et des organismes offrent des chances égales pour les femmes et les hommes. De plus, nous soutiendrons la participation accrue des femmes dans la vie politique municipale en recommandant que tous les partis politiques nomment, forment et appuient davantage de candidates.