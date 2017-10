Jean-Claude Gobé annonce ses engagements pour les aînés de Laval

C’est à l’occasion d’une conférence de presse que Jean-Claude Gobé a présenté plusieurs de ses engagements fermes pour les aînés de Laval. « Les aînés sont les gens les plus vulnérables de Laval, c’est pourquoi nous allons les appuyer dans leur quotidien et leur permettre une meilleure intégration et une meilleure autonomie au sein de notre ville », a-t-il déclaré.



Augmenter la subvention de maintien à domicile (remboursement de la taxe d’eau)

Nous savons que le revenu des aînés ne progresse pas au rythme de l’inflation depuis bon nombre d’années. Pour cette raison et parce qu’ils vivent un appauvrissement progressif, nous sentons le besoin de les appuyer et de sécuriser leur situation financière. Nous allons augmenter cette subvention immédiatement, pas seulement en 2019 comme le promet l’un de nos adversaires.



Voilà pourquoi Action Laval s’engage à augmenter la subvention de 50$ (de 100$ à 150$) pour tous les aînés de Laval et de 100$ (de 200$ à 300$) pour ceux qui reçoivent le supplément de revenu garanti.



Augmenter la sécurité des déplacements l’hiver

Les chargements de neige étant de moins en moins fréquents, l’épandage de sel étant aussi réduit et le déneigement de plus en plus déficient à Laval, il est nécessaire de prendre les choses en main. « Mon administration mettra fin au fiasco du déneigement, il est temps de prendre au sérieux la sécurité de nos citoyens. Une chute pour une personne âgée peut avoir de graves conséquences », a-t-il déclaré, « je vais faire que le déneigement et que le déglaçage soient plus efficaces ».



Conserver le transport gratuit pour les 65 ans et plus

Pour Jean-Claude Gobé, il est important de conserver ce service gratuit pour nos aînés, mais surtout de nous assurer que l’offre de service de la STL soit suffisante pour qu’ils n’aient pas à attendre par grand froids dans un banc de neige pendant une demi-heure avant d’apercevoir un autobus ; « nous allons aménager des abribus adaptés et des arrêts à proximité de leurs résidences ».



Augmenter la sécurité de nos rues

Les rues de Laval sont devenues des pistes de course avec le temps, en particulier depuis que Marc Demers y a peint des lignes bleues et blanches sur les trottoirs. Nous devons y remédier immédiatement : « Aux intersections où les personnes âgées traversent, je vais leur donner plus de temps » ajoute le candidat à la mairie. « J’augmenterai aussi le nombre d’officiers de police en territoire Lavallois, il faut que la présence policière se fasse sentir dans nos quartiers », d’ajouter Jean-Claude Gobé.



En conclusion, Jean-Claude Gobé a rappelé l’importance de briser l’isolement des aînés : « à la ville, nous sommes responsables de services et d’aménagements qui les touchent directement et qui peuvent influer sur leur qualité de vie. Eux qui nous ont tout donné, nous allons les supporter ! »