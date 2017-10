Des marchés publics avec des produits frais et locaux dans Val-des-Arbres !

Christine MITTON, candidate du district de Val-des-Arbres pour le Parti Laval-Équipe Michel Trottier, s’engage à créer des marchés publics avec des produits frais des producteurs locaux de Laval dans les parcs de Val-des-Arbres.

« Ces petits marchés permettront une occasion de rassemblement pour tous. Ils seront situés à distance de marche et seront une expérience locale en soi pour revitaliser notre beau quartier. Il y a un engouement palpable de la part des citoyens que je rencontre depuis plusieurs mois pour l’idée de dynamiser nos espaces publics. Mon quartier présente aujourd’hui une communauté mixte composée à la fois de retraités qui y résident comme moi depuis plus de 40 ans et de jeunes familles. Tous veulent développer l'offre alimentaire de proximité » souligne Mme Mitton

Val-des-Arbres mérite d’avoir ses produits frais locaux et accessibles

L’activité agricole est d’une grande importance pour les Lavallois qui veulent s’approvisionner en produits locaux et de qualité. Laval est une région urbaine qui conserve encore près du tiers de son territoire en zone agricole. Cependant, seulement la moitié est encore en culture à l’heure actuelle et les terres non cultivées sont pour la plupart laissées en friche.

« Pour protéger les producteurs en zone agricole dans mon district de la spéculation immobilière, nous devons développer le marché local. Les résidants de mon district sont unanimement intéressés par une alimentation saine et locale. C'est en tissant ces liens directs entre nos producteurs et les citoyens que nous conserverons notre zone agricole » a plaidé Mme Mitton.

Parti Laval stimulera la création de nouveaux commerces de proximité pour les résidants avec le Programme Proximité +

Michel Trottier, candidat à la mairie, s’engage aussi à soutenir les entreprises lavalloises en facilitant la mise en place des conditions nécessaires à la réalisation de leurs projets : terrains, bâtiments, zonage approprié et guichet unique et efficace pour l’obtention des permis nécessaires dans le respect du schéma d’aménagement.

De plus, Parti Laval prévoit utiliser les différents Fonds afin de bonifier l’aide aux jeunes entrepreneurs et à la relève agricole. Parti Laval créera donc le Programme « Proximité+ » en favorisant les commerces de proximité et l’achat local.