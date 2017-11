Les candidats du Mouvement lavallois et leurs équipes se déploient sur le terrain pour un dernier blitz électoral

Le Mouvement lavallois Équipe Marc Demers multiplie les interventions sur le terrain en cette dernière semaine de campagne. Le maire et les 21 candidats se déploient aux quatre coins de la ville pour transmettre leurs messages aux électeurs. « L’enjeu de cette élection est simple; continuer à bâtir la ville dont les Lavallois sont fiers ou se lancer dans une sorte d’inconnu très peu rassurant » a déclaré le chef du parti et maire de Laval, Marc Demers.



Des centaines de bénévoles s’activent au téléphone et tous les candidats poursuivent leur tournée des districts. Le porte-à-porte continu et déjà des dizaines de milliers d’adresses ont été visitées. Le maire Demers et son équipe multiplient les visites des épiceries, des dépanneurs, des cafés et des autres commerces de quartier. « Les commerçants sont très heureux du climat économique favorable de Laval. Les résidents se disent aussi fiers des orientations prises par leur ville depuis quatre ans » indique Marc Demers.



Les résidences d’aînés et les organismes communautaires reçoivent aussi la visite de l’Équipe Demers « Ce que nous proposons pour les aînés comme la hausse de 50% de la subvention pour le maintien à domicile est très bien reçu. La mise sur pied d’un Conseil consultatif en relations interculturelles imputable envers le comité exécutif répond aussi aux attentes des personnes immigrantes » a commenté le maire Demers.



Par ailleurs, la machine électorale s’est mise en branle dimanche dernier. « Après avoir rencontré des milliers de citoyens et bien expliqué notre bilan et nos propositions pendant les six semaines de la campagne, il faut maintenant encourager les citoyens à voter » a indiqué M. Demers. À cette fin, le parti se mobilise pour se mettre à leur service.



Ainsi, le ML s’organise sur le plan de la communication, de la logistique et du transport. Ces opérations doivent être menées avec efficacité et savoir-faire. « Notre organisation est au point et le véritable test se fera dimanche » de conclure Marc Demers.