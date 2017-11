Élections 2017 : en chemin vers 2021

Le chef d’Action Laval, Jean-Claude Gobé, et la conseillère réélue de Chomedey, Aglaia Revelakis, réagissent aux résultats électoraux.



37 217 fois merci

« Je tiens avant tout à remercier les 37 217 électeurs qui ont accordé leur confiance à l’ensemble de nos candidatures », a déclaré d’entrée de jeu Jean-Claude Gobé, « cette campagne électorale en a été une d’idées, et nous avons réussi à rejoindre des milliers d’électeurs malgré un faible taux de participation causé par le désert médiatique et une division du vote très importante ».

Aglaia Revelakis réélue



C’est sans surprise qu’Aglaia Revelakis, conseillère de Chomedey, a été réélue dans son district. « J’ai travaillé très fort dans les quatre dernières années pour les citoyens de Chomedey, je vais continuer le travail ! », a-t-elle déclaré, « je vais continuer de porter au Conseil les dossiers qui vous sont chers, comme l’égalité entre les genres, la bonne gouvernance et la responsabilité dans les dépenses publiques ».



Action Laval – Objectif 2021

Malgré le fait qu’Action Laval ne soit plus l’Opposition officielle à la Ville de Laval, le parti va continuer de travailler d’arrache-pied : « Notre parti est bien vivant et nos membres sont très enthousiastes! Notre détermination de promouvoir la qualité de vie des citoyens va perdurer », a déclaré Aglaia Revelakis, « nous allons être prêts pour 2021 ! », a-t-elle conclu.