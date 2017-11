Laval confie un mandat fort à l’Équipe Demers pour continuer le mouvement

Avec quatre-vingt-dix pour cent des conseillers élus et deux fois plus d’appui au candidat à la mairie que son plus proche adversaire, le Mouvement lavallois Équipe Marc Demers a reçu dimanche soir de la population un mandat sans équivoque.



« Les Lavallois nous ont clairement dit qu’ils étaient fiers du nouveau Laval que nous construisons avec eux. Ils nous ont donné leur confiance et un mandat encore plus fort » a déclaré Marc Demers au lendemain de cette victoire remarquable.



« Nous avons été proches des Lavallois au cours des quatre dernières années et nous allons continuer à cultiver cette complicité avec les citoyens parce qu’elle nous donne la conviction d’aller dans le sens qu’ils souhaitent » s’est engagé M.Demers.



Le maire a aussi souligné les efforts de ses vingt-et-un candidats qui ont travaillé d’arrache-pied pour transmettre le message du parti durant la campagne. « Ils ont donné tout ce qu’ils pouvaient et mon seul regret est que deux d’entre n’aient pas gagné », a déclaré M.Demers. « Les milliers de bénévoles et l’équipe du parti ont aussi donné le meilleur d’eux-mêmes. C’est un des éléments clés de notre succès » a-t-il aussi fait valoir.



M. Demers a salué la contribution de tous les candidats, quel que soit leur parti. Ces derniers n’ont pas ménagé leurs énergies pour faire campagne et participer à cette grande démarche démocratique dont le résultat honore la volonté des citoyens.