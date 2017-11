Urgence de pourvoir un éclairage efficace sur le boulevard Marcel-Villeneuve

Le chef de l’opposition officielle, Michel Trottier, se dit « dévasté » de la mort du piéton heurté par une voiture dans la nuit de mercredi à Saint-François, et somme le maire d’investir rapidement pour que le boulevard Marcel-Villeneuve soit pourvu d’un éclairage efficace.

Urgence dans Saint-François

Michel Trottier indique que la dangerosité du Boulevard Marcel-Villeneuve est décriée par les citoyens de Saint-François depuis longtemps, et que le drame survenu dans la nuit de mercredi aurait pu être évité. L’éclairage de ce boulevard représente une « urgence immédiate » selon le chef de l’opposition officielle.

« Ce n’est pas parce que des boulevards traversent des terres agricoles que leur éclairage peut être déficient. Le drame de mercredi aurait pu être évité et nous devons remédier à l’éclairage de ce boulevard immédiatement. Les citoyens de Saint-François exigent des investissements pour revitaliser leur secteur et sécuriser leurs quartiers et ils devraient y avoir droit.» Commente Michel Trottier.

Le chef de l’opposition officielle affirme que la sécurité dans les quartiers résidentiels sera parmi les priorités à étudier dans le cadre de l’adoption du budget 2018.