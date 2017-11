Le maire Marc Demers et les membres du nouveau conseil municipal prêts à poursuivre le travail

La Ville de Laval a tenu, le samedi 11 novembre, une cérémonie officielle d’assermentation du maire et des 21 conseillers municipaux dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. C’est en présence de la présidente d’élection et greffière de la Ville, Me Chantal Sainte-Marie, que les nouveaux élus et les conseillers réélus ont été tour à tour assermentés.



« Je salue fièrement le nouveau conseil municipal formé de personnes talentueuses et engagées qui ont à cœur les préoccupations des citoyens de Laval, a affirmé le maire Marc Demers. C’est sans équivoque que nos concitoyens ont demandé à mon équipe et à moi-même de poursuivre le travail commencé il y a quatre ans. Nous entamons donc ce deuxième mandat avec enthousiasme et diligence en nous imposant une obligation de résultat. »

La cérémonie d’assermentation a fait l’objet d’une captation vidéo qu’il est possible de visionner en cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/2iSw2NZ



Marc Demers, maire de Laval

Éric Morasse, Saint-François

Paolo Galati, Saint-Vincent-de-Paul

Christiane Yoakim, Val-des-Arbres

Stéphane Boyer, Duvernay—Pont-Viau

Daniel Hébert, Marigot

Sandra Desmeules, Concorde—Bois-de-Boulogne

Aram Elagoz, Renaud

Michel Poissant, Vimont

David De Cotis, Saint-Bruno

Jocelyne Frédéric-Gauthier, Auteuil

Isabella Tassoni, Laval-des-Rapides

Sandra El-Helou, Souvenir-Labelle

Vasilios Karidogiannis, L’Abord-à-Plouffe

Aglaia Revelakis, Chomedey

Aline Dib, Saint-Martin

Ray Khalil, Sainte-Dorothée

Nicholas Borne, Laval-les-Îles

Yannick Langlois, L’Orée-des-Bois

Gilbert Dumas, Marc-Aurèle-Fortin

Claude Larochelle, Fabreville

Virginie Dufour, Sainte-Rose