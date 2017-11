Marc-André Constantin, Président du Parti Québécois de Sainte-Rose se présente à l’investiture

C’est avec enthousiasme, et entouré des membres de sa dynamique équipe de campagne, que l’actuel Président du Parti Québécois de Sainte-Rose, Marc-André Constantin, a annoncé son lancement dans la précourse à l’investiture dans la circonscription de Sainte-Rose. Un exercice hautement démocratique qui culminera au Printemps 2018 par la tenue d’un vote où les membres locaux du Parti Québécois pourront choisir leur candidat en vue des Élections générales d’octobre 2018.



Marc-André Constantin milite dans Sainte-Rose depuis plusieurs années et assume la Présidence du Conseil Exécutif pour une 2e année consécutive. Il croit beaucoup en l’engagement citoyen et n’hésite pas à prendre part aux activités du quartier et à s’impliquer bénévolement. Arrivé dans la circonscription il y a une dizaine d’années, à Fabreville-Est, c’est principalement la qualité de vie du quartier qui a motivé son choix d’y fonder sa famille. Avec sa femme d’origine Libanaise et Arménienne, Carine Haddad, ils ont maintenant 3 enfants et toute la famille s’implique et participe activement à la vie de quartier. À eux deux, le couple ne compte plus les engagements et vivent pleinement les quartiers de la circonscription de Sainte-Rose : Membre du Comité de Parents de la Garderie Au Jardin des Petits Mozarts (2014 – 2015), Membre de la Corporation du CPE Pirouette (2017), Entraîneur pour le Club de Soccer Fabrose (2017), Peintre Bénévole pour l’Association des Personnes Aphasiques de Laval (2016), Membre de la Société Nationale des Québécoises et Québécois de Laval, Membre du Cercle des Fermières de Fabreville (2015-2017), Fréquente la Maison de Quartier de Fabreville, Client de la Ferme Jeunes au Travail (2015 – 2017), Participant aux activités de M’îles Lieux en Forme et Ici ça Bouge, Participant aux activités sportives et culturelles de l’Association des Résidents de Champfleury, etc.



De par toutes les activités auxquelles elle prend part, il est très rare que la famille Constantin-Haddad sorte de la maison sans rencontrer des connaissances et des amis du quartier. Ouvert à la diversité tout en étant passionné du Québec et des valeurs québécoises, Marc-André Constantin est un rassembleur qui sait écouter et qui respecte les points de vue divergents pour mieux comprendre les enjeux des différents interlocuteurs; son parcours académique et son vécu personnel n’y sont certainement pas étrangers.



Après l’obtention de son Baccalauréat en Sociologie spécialisé en relation interethnique à l’Université de Montréal (UdeM), Marc-André Constantin a poursuivi sa formation en Études Québécoises (UdeM), puis en Sciences Politique (UQÀM) et en Droits et Relations Internationales (UQÀM). C’est aussi à l’université que Marc-André Constantin rencontra sa belle et c’est au Liban que le couple a décidé d’unir leurs destinées lors de leur mariage en 2008.

Marc-André Constantin est Le Candidat local de Sainte-Rose, il y prend part au quotidien et comprend la dynamique et les enjeux de la circonscription. Il motive principalement son implication politique par la volonté d’améliorer les conditions pour les familles, pour la petite enfance, pour l’éducation, pour les organismes communautaires, pour les commerçants et les entrepreneurs à échelle humaine, pour revaloriser l’environnement, bref pour l’amélioration générale des conditions de vie dans Sainte-Rose, à Laval et pour tout le Québec. Le bien commun est le moteur de toute la réflexion politique du Candidat à l’investiture qui croit que rien ne peut remplacer l’engagement quand vient le temps de changer les choses.

Équipe sur la photo

Derrière, de gauche à droite, on retrouve :

- Raphaël Lavoie (Président Régional des Jeunes du PQ de Laval et Membre de Comité Exécutif du PQ de Sainte-Rose)

- Jean-Christophe Boulianne (Secrétaire du PQ Régional de Laval et Membre du Comité Exécutif du PQ de Sainte-Rose)

- Simon Beaudoin (Membre du Comité Exécutif du PQ de Sainte-Rose)

Devant, de gauche à droite, on retrouve :

- Anne Arseneau (Membre du Comité Exécutif du PQ de Sainte-Rose

- Marc-André Constantin (Président du Parti Québécois de Sainte-Rose et Candidat à l'investiture)

- Carine Haddad (Femme de Marc-André Constantin et membre du PQ de Sainte-Rose)

- Francine Sinclair (Ancienne membre du Comité Exécutif du PQ de Sainte-Rose)

En "bulle" au bas de l'image, on retrouve :

- Claude Tousignant (Ancien Président du Comité Exécutif du PQ de Sainte-Rose)

- Andréanne Fiola (Membre de Comité Exécutif du PQ de Sainte-Rose et candidate aux Élections Municipales de 2017 dans Sainte-Rose)