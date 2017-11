Constitution du comité exécutif de la Ville de Laval

À l’occasion d’une séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 20 novembre, le maire a désigné et rendu public le nom des quatre conseillers qui siègeront à ses côtés au sein du nouveau comité exécutif.



« Je suis particulièrement heureux de présenter les membres du nouveau comité exécutif, qui travailleront avec moi à la bonne administration de notre municipalité. La complémentarité de leurs compétences et la maîtrise remarquable des dossiers pilotés par chacun d’eux ont créé la synergie nécessaire pour mettre en œuvre la vision que nous avons donnée à la Ville. Selon la volonté exprimée par la population lavalloise, nous assurerons ensemble la continuité du travail commencé », souligne le maire, Marc Demers.



Trois de ces membres sont reconduits pour un second mandat. Il s’agit de Sandra Desmeules, conseillère du district Concorde-Bois-de-Boulogne, de Virginie Dufour, conseillère du district Sainte-Rose, et de David De Cotis, conseiller du district Saint-Bruno. Celui-ci assume le rôle de vice-président du comité exécutif et de maire suppléant.



Le dernier membre du comité exécutif, pour qui il s’agit d’un premier mandat, est Stéphane Boyer, conseiller du district Duvernay–Pont-Viau. Nommé « Personnalité de la relève municipale » lors des assisses annuelles de l’Union des municipalités du Québec, en 2016, il est aussi président de la Commission de l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal et mène avec succès différents dossiers depuis son engagement en politique municipale.



Mentionnons aussi que Christiane Yoakim, conseillère du district Val-de-Arbres, reprend le rôle de présidente du conseil municipal.



Le comité exécutif en bref

Composé de cinq élus, soit le maire, qui en est le président, et quatre conseillers municipaux, le comité exécutif se réunit chaque semaine dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. Ces rencontres publiques reprennent aujourd’hui.