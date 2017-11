La Ville de Laval salue la stratégie nationale sur le logement

Le maire de Laval, Marc Demers, se réjouit de l’annonce du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à propos de la stratégie nationale sur le logement. Il souhaite travailler en étroite collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial ainsi qu’avec leurs partenaires sur son application et son déploiement sur le territoire lavallois.



« Je félicite le gouvernement Trudeau et particulièrement le ministre Duclos pour cette initiative attendue par l’ensemble des municipalités du Canada et par la Ville de Laval. Les mesures annoncées sont en corrélation directe avec nos besoins grandissants en matière d’habitation en vue de soutenir les familles lavalloises », indique le maire Demers.



L’enveloppe annoncée hier par le gouvernement fédéral permettrait, en collaboration avec le gouvernement provincial, de poser les premiers jalons menant à la réalisation de la phase 2 de la revitalisation des immeubles Val-Martin. « Plus de 400 logements de Val-Martin devront encore être revitalisés. La concrétisation de cette seconde phase requiert des investissements majeurs ainsi qu’une entente tripartite entre les paliers gouvernementaux », affirme le maire de Laval.



Incidemment, dans le cadre de son plan stratégique 2016-2020, la Ville de Laval participe activement avec ses partenaires que sont la Société canadienne d’hypothèques et de logement et la Société d’habitation du Québec à la réalisation de la phase 1 du projet de revitalisation des immeubles Val-Martin. Une fois cette première phase de travaux terminée, en 2020, 357 nouveaux logements sociaux seront disponibles pour les résidents lavallois.



Le maire de Laval souhaite rencontrer rapidement le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Jean-Yves Duclos, pour lui faire part des besoins en matière de logements abordables et pour lui rappeler l’importance de convenir prochainement avec les provinces des modalités des nouveaux programmes destinés aux municipalités.



Consciente de l’enjeu capital que représentent le logement et les besoins criants pour la région, l’administration lavalloise s’est d’ores et déjà dotée d’outils promouvant le développement de l’habitation sur son territoire ainsi que de nouveaux pouvoirs en matière de logement. Mentionnons, notamment, l’adoption du Schéma d’aménagement et de développement révisé, de la Politique d’habitation ainsi que du Code du logement. Ces importants documents de planification guident actuellement la Ville de Laval et continueront à le faire dans les années à venir.